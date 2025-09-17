Sud u Kragujevcu je odlučio da Suzanu Rogan vrati na posao, pošto je prethodno zbog podrške studentima dobila otkaz

Suzana Rogan, profesorka kragujevačke Trgovinsko-ugostiteljske škole „Toza Dragović” koja je letos dobila otkaz posle podrške studentima i maturantima, odlukom Osnovnog suda vraćena je na posao.

Osnovni sud u Kragujevcu je u utorak (16. septembar) odredio privremenu meru, kojom je profesorka Suzana Rogan vraćena na posao.

Ona će ostati na poslu sve do pravosnažnog okončanja postupka po tužbi kojom zahteva poništenje rešenja o otkazu.

Protiv ovog rešenja suda o privremenoj meri, nije dozvoljena žalba, a škola mora da postupi po njoj u roku od osam dana od dana kada im se dostavi rešenje.

Rogan je, kako se navodi, ukazivala i na brojne nepravilnosti u radu direktora škole.

Kako je Rogan rekla agenciji Beta, ona je u sredu (17. septembar) predala sekretaru škole rešenje suda o vraćanju na posao.

Profesorka srpskog jezika i književnosti je 10. jula dobila otkaz u školi u kojoj je radila tri decenije, kako je obrazloženo, zbog toga što nije opravdala izostanak od četiri dana u vreme učešća na maršu od Kragujevca do Niša.

Kragujevac, 10. jul 2025. Suzana Rogan danas je dobila otkaz jer je podržala svoje maturante i pešačila sa njima.

„Osećam prezir prema tim ljudima.“ pic.twitter.com/NCM96PNKFS — Miroslav Miletić (@izglave) July 10, 2025

Otkazi po školama

Rogan nije bila jedina koja je tokom raspusta dobila otkaz zbog podrške studentima.

O otkazu nakon punih 16 godina rada u osnovnoj školi u Bajmoku kod Subotice govorila je ranija za „Vreme” Andrea Besedeš.

Više od 200 nastavnika širom Srbije, koji su bili zaposleni na određeno, dobilo je otkaz pred sam početak nove školske godine, a po pravilu su otpušteni oni koji su podržavali studente.

Izvor: Beta/Vreme