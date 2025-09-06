Kada su studenti proletos šetali iz Subotice, nastavnica Andrea Besedeš iz Bajmoka je izašla da ih sačeka, a organizovala je i protest od 60 ljudi i pozvala na štrajk prosvete. Šest meseci kasnije, sačekao ju je otkaz

Punih 16 godina je u lokalnoj osnovnoj školi u Bajmoku kod Subotice Andrea Besedeš predavala informatiku. Ipak, ovaj 1. septembar je dočekala bez radnog mesta. Ona je jedna od stotinu nastavnika koji su po Srbiji radili na određeno u osnovnim i srednjim školama, a kojima ugovor nije produžen jer su podržavali studentske proteste i iz solidarnosti odbijali da rade u prethodnoj školskoj godini.

Iz škole je Besedeš dobila objašnjenje da joj ugovor nije obnovljen jer nije stručna za ovaj posao. Ona i priznaje da, iako je inženjer informatike, nije završila neophodan master koji joj je potreban da bi predavala u školi.

Ipak, to upravu škole nije sprečilo da je angažuje prethodnih 16 školskih godina. Takođe, među kadrovima iste osnovne škole, dodaje ona, ima još osam nastavnika koji takođe ne ispunjavaju uslove stručnosti, ali je samo Besedeš otpuštena.

Informatiku predaje – nastavnica biologije

Na njeno mesto je došla druga koleginica, koja je inače – nastavnica biologije.

„Samo sam ja organizovala protest u školi tokom zime na proleće ove godine, na koji su došli moji bivši đaci, sada mahom studenti i roditelji, kako bismo pružili podršku studentskoj borbi“, priča ona za „Vreme“. „Sakupilo se možda 60 ljudi, ali ovo je mala sredina, njima je to dovoljno.“

Nastavnica informatike, sada već bivša, je izlazila i da dočeka studente koji su pešačili iz Subotice. Kaže da je u avgustu obaveštena da joj se nešto sprema, ali su joj rekli da je direktorka škola bila rešena da je sačuva.

Jer, Besedeš je godinama dobijala priznanja za svoj rad. Kroz projekte je povezala svoju školu sa učenicima iz Rumunije i drugih zemalja, a pre četiri godine je, zajedno sa svojim odeljenjem, učestvovala u evropskom projektu Amelie, koji se bavio borbom protiv online i oflajn nasilja. Njihov rad ocenjen je kao najbolji u Srbiji, a nagrađen je i na evropskom nivou. Dobila je Nacionalnu i Evropsku oznaku kvaliteta obrazovanja, koje se dodeljuju u saradnji sa EU.

„Direktorka nije želela da me se reši, ali su insistirali na otkazu iz gradske uprave Subotice“, kaže ona.

„Draga deco, mama je dobila otkaz“

Besedeš se, posle više od 20 godina u nastavi, prijavila na biro i devet meseci će dobijati kakvu-takvu nadoknadu. Kaže da će ponovo morati da drži časove, a da joj je najžalije – dece.

„Ne žalim zbog onoga što sam radila, i ponovo bih tako, ali mi je krivo jer veoma volim svoj posao“, kaže ona. „Izgleda da su ove političke igre važnije.“

Neće, kaže, ostati na ulici jer ima četvoro odrasle dece, a dvojica sinova joj žive i rade u Beču.

„Ja sam zvala i rekla ‘draga deco, mama je dobila otkaz’“, prepričava ona. „Malo me je bilo sramota, ali njima je sve jasno, verujem da su i ponosni.“