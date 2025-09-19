Reditelj Marko Torlaković navodi da je bilo pritisaka još pre premijere, dok direktorka Lutkarskog Milica Radulović tvrdi da je jedini razlog ukidanja to što je predstava namenjena večernjoj sceni

Predstava „Pačija škola“ skinuta je s repertoara niškog Pozorišta lutaka, nakon što su se u javnosti pojavile reakcije na zvuke pištaljke, žute prsluke i boje palestinske zastave u predstavi.

Reditelj Marko Torlaković navodi da je bilo pritisaka još pre premijere, dok direktorka pozorišta Milica Radulović tvrdi da je jedini razlog ukidanja to što je predstava namenjena večernjoj sceni, ali ne precizira kada će se ona na njoj naći, pišu Južne vesti.

„Omladino, sad se življe budi“ – jedna je od poruka završnog monologa glumaca u ovoj predstavi, a reditelj Torlaković je pred pretpremijeru rekao da je važno posvećivati umetnost deci i podizati svest kod dece u trenutku kada „država bije svoju decu na ulicama“.

Predstava u četvrtak uveče nije odigrana, kako je bilo najavljeno, a neće je biti na sceni niškog Lutkarskog ni 28. septembra.

Torlaković kaže da niko od učesnika nema informaciju zbog čega je ona otkazana, iako bi, dodaje, morali to da znaju.

„Mogu samo reći da smo pred premijeru bili izloženi pritiscima, pretnjama cenzurom i ukidanjem predstave. Takođe su me zaprepastili komentari na objavama Južnih vesti u kojima se optužujemo za terorizam, ustaštvo te kako je naša predstava slučaj za policiju. Ljudi koji odlaze u pozorište mogu se uveriti da je naša predstava jedna iskrena posveta igri, detinjstvu i školi. Sve ostalo je paranoja onih koji su škole i decu pustili niz vodu“, ističe on.

„Uzrastna pripadnost“ razlog otkazivanja

Direktorka Pozorišta lutaka Milica Radulović tvrdi da je isključivo „uzrastna pripadnost“ razlog otkazivanja predstave i kaže da će ona biti prebačena na večernju scenu. Kada, međutim, ne zna se.

„Kada se pravio repertoar za septembar, još početkom avgusta, reditelj nije tačno definisao uzrast, niti je znao tačno kom uzrastu će predstava biti namenjena, pa sam sada morala da je premestim na večernju scenu, koja je za ovaj mesec rezervisana. Večernja scena nije tako česta kao običan repertoar, obično bude dva puta mesečno. Kreira se u zavisnosti od potražnje profesora srednjih škola. Kako oni traže, mi tako stavljamo. Već za sledeći mesec jedna škola je zamolila da dovede đake na večernju scenu, na predstavu ‘Dvanaesto more’“, navodi Radulović.

Ona tvrdi da će „svakako biti, u zavisnosti od potražnje srednjih škola“ i negira da otkazivanje ima veze sa podrškom studentima i protestima.

„Ja ne bih rekla da predstava uopšte ima poruke podrške protestima studenata. Moje čitanje je da je ovo podrška snalaženju mladih u različitim izazovima života, kao što su siromaštvo, razvod roditelja i slično. Po mom mišljenju, predstava šalje i poziv na slogu. To nema apsolutno nikakve veze sa prebacivanjem predstave u večernju scenu“, kaže Radulović.

Teatar objekata

Predstava je nastala po motivima Zmajevih pesama i inspirisana je pričama iz detinjstva glumaca. Uključuje tehniku teatra objekata, gde predmeti poput košarkaške lopte i lista papira postaju lutke i pričaju priču.

Osim Torlakovića, koji je reditelj i autor originalne muzike, autorski tim čine dramaturškinja Jelena Paligorić Sinkević i Irina Somborac, koja je zadužena za vizuelni identitet.

Predstava šalje poruke o važnosti empatije i ekološke svesti, a ukazuje i na to da ima mnogo dece koja umesto bezbrižno, detinjstvo provode gladna. Namenjena je uzrastu od više od osam godina.

Torlaković je ranije rekao i ova predstava pravi presek škole i obrazovnog sistema u Srbiji, pokazujući šta je ono što tu treba menjati.

Izvor: Južne vesti