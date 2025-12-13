Nagrada „Vitez poziva“ prvi put dodeljena van Narodnog pozorišta. Dobro je što je tako, rekao je jedan od nagrađenih Predrag Voštinić

Nagrada „Vitez poziva“ dodeljena je 19. put, ali prvi put na otvorenom. Prošle nedelje Uprava Narodnog pozorišta odbila je da na Veliku scenu primi nagrađene kao što je do sad tradicionalno činila, bez obrazloženja, iako je uz nevladinu organizaciju Liga eksperata LEX, sve ove godine organizator dodele nagrade.

Zato je 13. decembra „Vitez poziva“ uručen na Trgu republike.

Nagrada „Vitez poziva“ odaje počast pojedincima koji su svojim profesionalnim delovanjem, moralnom čvrstinom i ličnim integritetom postali nosioci najviših civilizacijskih vrednosti.

Posvećena je onima koji su odoleli pritiscima savremenog doba, usaglasili stručnost sa savesnošću i svojim radom doprineli razvoju društva u skladu sa univerzalnim ljudskim idealima.

Foto: Nova.rs/Filip Krainčanić Publikana dodeli „Viteza poziva“

„Ponosan sam što smo van u trenutku kada su se oni odrekli nas. Hvala im na tome“, kazao je jedan od ovogodišnjih dobitnika Predrag Voštinić za N1.

Pored Voštinica, ovogodišnji dobitnici su i evroposlanica Irena Joveva bivša predsednica Ustavnog suda Vida Petrović Škero sudija Višeg suda Ksenija Marić, Mloš Pavlović profesor FDU i bivša dekanka Filozofskog fakulteta u Nišu Natalija Jovanović.

Prvi put ove godine dodeljena je i kolektivna nagrada – studenatima iz Novog Pazara.

Izvor; N1/Vreme