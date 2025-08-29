Dok više od pola miliona penzionera u Srbiji živi sa manje od 30.000 dinara mesečno, vlast najavljuje povećanje penzija od 12 odsto. Šta to znači za prosečnog penzionera i koliko će dodatno dobiti oni sa najmanjim primanjima

Dok pola miliona penzionera u Srbiji živi sa manje od 30.000 dinara, stižu nove najave o povećanju penzija.

Iznosi na penzionim čekovima u januaru naredne godine trebalo bi da budu veći za oko 12 odsto, ako je verovati na reč predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

On je najavio da će penzije umesto planiranih osam odsto, biti uvećane za 12 odsto od 1. decembra.

Govoreći o ovoj najavi, ministar finansija Siniša Mali rekao je za RTS da penzioneri mogu da očekuju prvu isplatu uvećane penzije za 12 odsto već početkom januara.

„Biće oko 12 odsto, možda čak i malo više od 12 odsto. Pogledajte, recimo, ako je penzija 40.000 dinara. Dakle, ako se poveća za 12 odsto naredne godine, to im je skoro 5.000 dinara na mesečnom nivou više. Dakle, puta 12 meseci, to je još jedna mesečna penzija na godišnjem nivou za naše najstarije sugrađane”, pojasnio je Mali.

Ko ima penziju od 40.000 dinara?

Prema podacima PIO fonda, prosečna penzija u Srbiji u junu 2025. godine iznosila je 50.675 dinara, a manje od pomenutih 40.000 dobilo je oko 746.000 penzionera.

Oko 60 odsto penzionera dobilo je u junu manje od prosečnog iznosa, odnosno oko 990.000 od oko 1.660.000 penzionera u Srbiji.

Osim ukupnog proseka penzija, PIO fond izdvaja proseke i u zavisnosti od toga da li su penzije stečene iz zaposlenja, samostalne delatnosti ili poljoprivrede.

Najviše penzionera penziju je steklo iz zaposlenja (oko 930.000 penzionera), a prosek u ovoj kategoriji je u junu iznosio 58.117. Kada je reč o samostalnoj delatnosti, prosek za 82.560 ljudi iznosio je 49.814, dok je 98.924 poljoprivrednika dobilo u proseku 22.762 dinara u junu.

Kolike su najniže i najviše penzije?

Nešto više od pola miliona penzionera dobija mesečno do 30.000, a najveći broj penzionera – 176.843, u junu je dobio između 25.000 i 27.711 dinara.

Sa manje od 10.000 na penzionom čeku u junu je živelo 58.060 ljudi, podaci su PIO fonda.

S druge strane, penziju iznad sto hiljada dinara u junu je dobilo 125.112 ljudi.

Nekima će 12 odsto povećanja samim tim doneti više od 12.000 dinara mesečno, dok će oni sa penzijom od 10.000 dinara možda dobaciti do sto evra na računu mesečno.