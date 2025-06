Novak Đoković uhvaćen je u šetnji severnim predgrađima Atine kako traži školu u koju bi upisao decu početkom naredne školske godine, prenose grči mediji. U zavisnosti od dostupnih škola, Đokovići bi razmotrili i druge delove ovog grada u potrazi za novim domom.

„Đoković je posle Rolan Garosa napravio pauzu kako bi se posvetio porodici. U Atini je tražio školu u kojoj se nastava odvija na engleskom jeziku, a planovi za selidbu u Atinu intenzivirali su se posle večere koju je Novak u petak uveče imao sa premijerom Grčke Kirijakosom Micotakisom. Grčki političar i srpski teniser sastali su se u jednom restoranu u atinskoj četvrti Kolonaki”, piše grčka „Gazeta”.

Micotakis je, prema pisanju ovog lista, podržao Đokovićevu selidbu u grčku prestonicu, a po svemu sudeći porodica Đoković će se trajno preseliti po završetku US opena u septembru.

Za Đokoviće će važiti grčki program pod nazivom „Zlatna viza”. Ovaj program nudi petogodišnje boravišne dozvole za državljane koji dolaze iz zemalja van Evropske unije, a koji investiraju u Grčkoj.

Novak se seli u Grčku zbog cenzure u Srbiji?

„Poznato je da je Đokovića vlast njegove zemlje cenzurisala zbog podrške studentskim protestima i nekih njegovih izjava i postupaka. Zato za njega ne bi bilo nelogično da napusti Srbiju i preseli se u neku od zemalja regiona gde bi sve bilo smirenije za njega i njegovu porodicu“, ističe francuski portal „Welovetennis”.

Najbolji teniser u istoriji pored Srbije, a uskoro očigledno i Grčke, ima prebivalište i u Monte Karlu i u Marbelji.

I sva je prilika da je ovo jedan od faktora koji je uticao na odluku tenisera. Režimski mediji se nisu, toliko, okomili na Đokovića, ali ga sa druge strane i ne pominju baš kada ne moraju. Međutim, može da se računa na to da se na njega okome vrlo brzo, kao i na sve nepodobne.

Postavlja se pitanje – šta će sve to jednom čoveku kao što je Novak Đoković.

Čak je i predsednik države imao svoj deo, kada je iz pisma malog dečaka Pavla izbacio „volim Novaka Đokovića” i dodao „treniram košarku, gledam Evroligu i volim Nikolu Jokića”.

I u Beogradu ima veoma dobrih i luksuznih škola na engleskom jeziku u kojima bi Stefan i Tara mogli da se školuju. Međutim, nema potrebe da na život čoveka koji je sve sam izgradio, utiču ljudi koji vode ovu državu. Pogotovo kada je taj uticaj okrenut protiv njega.

Njegova nenaklonost režimu ipak je promenila ugao na koji, samo oni, gledaju na njega.

Foto: AP Photo/Thibault Camus Novak sa sinom i ćerkom

Zašto baš Atina?

Odavno je poznat odnos Novaka Đokovića i Grčke. Više puta je najbolji srpski teniser, ne samo posećivao Grčku, već i isticao koliko voli ovu državu.

U septembru 2017. godine, nekoliko nedelja posle rođenja ćerke Tare, Đoković je prisustvovao ceremoniji posvećenoj legendarnom treneru Dušanu Ivkoviću u „Dvorani mira i prijateljstva“ u Pireju.

Srpskoj i grčkoj publici u najboljem sećanju je govor na Australijan openu 2023. godine, posle pobede u finalu nad grčkim teniserom Stefanosom Cicipasom.

„Želim da kažem nešto o Grčkoj i Srbiji. Mi smo dve relativno male zemlje bez snažne teniske tradicije. Nismo imali mnogo uzora na ovom nivou. Zato poručujem deci koja nas gledaju kako igramo tenis – nastavite da sanjate. Sve je moguće. Nije važno odakle dolazite. Što su veći izazovi, to postajete jači. Stefanos i ja smo dokaz za to“, istakao je tada Novak.

Atina je, kada je već odluka pala na Grčku, logičan izbor: blizu je većini gradova u kojima se održavaju turniri, ima izuzetnu zdavstvenu i obrazovnu infrastrukturu, a razvija se i u poslovnom pogledu. Bogatstvo Novaka Đokovića procenjuje se na preko 700 miliona dolara.

Novi projekti

Posle dobijanja „Zlatne vize”, koja obavezuje ulaganje u državu, jasno je da će Đoković pokrenuti neki vid novog posla.

U Grčkoj i tamošnjem glavnom gradu raduju se Đokoviću jer su čuli da planira otvaranje teniskih akademija, sa ciljem da okuplja u njoj nove talente iz Grčke i sa Balkanskog poluostrva. Ovo deluje kao najlogičniji potez najboljeg u istoriji tenisa.

Treba podsetiti da je kompanija „Tara 2016 S”, u vlasništvu Novaka i Jelene Đoković, krajem maja 2023. godine donela odluku da vrati gradu Beogradu zemljište i objekte u okviru Teniskog centra „Novak” na Dorćolu.

„Vraćamo Gradu centar, ne znamo šta će se sada desiti i šta će Grad odlučiti da radi sa klubom. Po mom mišljenju, dao sam prijateljski predlog da to bude nacionalni teniski centar – to već 15-20 godina stoji kao velika želja Teniskog saveza Srbija i svih nas teniskih radnika. Ovaj sport, koji je mnogo dao Srbiji, zaslužuje da ima teniski centar. To je idealno”, izjavio je tada Đoković.

Danas se za ove terene pita Akademija Tipsarević. Janko Tipsarević, nekad u top 10 najboljih tenisera na svetu, a sada omiljeno marketinško lice Srpske napredne stranke, preuzeo je ove terene.

Srpski teniser je najavio da će se okrenuti novim projektima i još tada najavio mogućnost da neki od projetaka budu izvan Srbije.

„Okrećem se dalje novim projektima i u narednih nekoliko godina će se nešto ostvariti, na drugoj lokaciji, da li u Srbiji ili ne – videćemo“, dodao je Đoković.

Otvaranje teniskih terena, takođe je jedna od mogućih opcija. Pre nešto više od mesec dana otvoren je teniski teren na Novom Beogradu u Bloku 23. Projekat je realizovan u saradnji između Fondacije Novak Đoković, brenda „Lacoste“ i organizacije „We Are Etendart“. Pa je velika verovatnoća da će Đoković isto raditi i u Grčkoj.