Ministar finansija Siniša Mali ponovo je govorio o završetku radova na beogradskom metrou, a ovog puta rok je 2030. godina

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da će prva linija beogradskog metroa biti završena 2030. godine i da se tokom ove godine očekuju „veliki radovi“ na izgradnji metro stanica.

Mali je najavio da prve mašine za bušenje „Tunnel Boring Machine“ (takozvane „krtice“) stižu u Srbiju tokom druge polovine 2026. godine i da je već potpisan ugovor za projektovanje i izgradnju prve linije metroa sa francuskom kompanijom „Alstom“, koja se bavi elektromehaničkim radovima i proizvodnjom kompozicija za metro.

„Ugovor je vredan čak milijardu evra i to je po meni bio poslednji ugovor, poslednja pravna stvar koju treba da uradimo“, naveo je on.

Mali je rekao da je završen i projekat za drugu liniju metroa i očekuje da će 2027. ili najkasnije 2028. godine krenuti i njena gradnja.

„Kasnimo, ali ne našom krivicom“

Siniša Mali je još od 2014. godine u više navrata najavljivao datume početka i kraja radova na beogradskom metrou, međutim, svaki od tih rokova je probijen.

Slična, nikad dočekana obećanja davali su i Goran Vesić i Aleksandar Šapić u zavisnosti od toga ko je u datom trenutku bio „prvi“ čovek grada, kao i Aleksandar Vučić kao bivši premijer i sadašnji predsednik.

Mali kaže da projekat izgradnje beogradskog metroa kasni, jer je bilo potrebno mnogo geomehaničkih i geoloških istraživanja.

„Kasnimo, ali ne kasnimo našom krivicom. Jednostavno projekat kasni, zato što kada radite takvu odgovornu i veliku stvar, treba uraditi sva moguća geomehanička i geološka istraživanja i tako dalje. Pošto je prva linija duga 21 kilometar, ako se ne varam, a druga 25 kilometara, trebalo je mnogo više vremena za to“, dodao je on.

Šta je dosad potpisano

Pored ugovora sa „Alstomom“, javno-komunalno preduzeće „Beogradski metro i voz“ potpisalo je 16. maja prošle godine ugovor i sa kineskim kompanijama PowerChina i CRCHI (China Railway Construction Heavy Industry Corporation Limited) za nabavku dve mašine „krtice“ za bušenje tunelske deonice Linije 1, faze 1 beogradskog metroa.

Potpisnici su tada najavili da će mašine stići u Srbiju do aprila odnosno do juna 2026. godine.

Delegacija „Beogradskog metroa i voza” obišla je u avgustu proizvodne pogone fabrike CRCHI u kineskom gradu Čangša, gde se izrađuju TBM mašine, a direktor tog preduzeća Andreja Mladenović je tada izjavio da će mašine biti izrađene specijalno za uslove tla u Beogradu i da će u prvoj fazi metroa kopati 11 kilometara podzemnih tunela od ukupno 15 kilometara trase sa 15 stanica.

Takođe, 19. decembra potpisan je Finansijski protokol između Vlade Srbije i Vlade Francuske, a ministar finansija Siniša Mali istakao je da protokol predviđa finansijsku podršku u vidu zajma francuskog Trezora u iznosu od 150 miliona evra za realizaciju projekta beogradskog metroa.

Veliki praznični popust na „Vreme“ – pretplate 25 odsto jeftinije do sredine januara. Poklonite pretplatu sebi ili nekom drugom, čitajte što je bitno.