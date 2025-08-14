„Rojters“ ističe da su pristalice SNS-a u Novom Sadu bacale baklje i petarde na demonstrante, „Al Džazira“ piše o tome da u Beogradu policija koristi suzavac, a crnogorske „Vijesti“ i hrvatski „Index“ najveći akcenat stavili su na upotrebu pištolja pripadnika „Kobri“

Protest „Probudi se“ koji se sinoć održao širom Srbije ostavio je veliki utisak, ne samo na narod u Srbiji, već i na region i svet.

Organizatori su samo nekoliko sati ranije, u sredu, 13. avgusta pozvali na brojne proteste sa porukom „Probudi se“, a povod su bili incidenati koji su se dogodili ispred prostorija SNS-a u Vrbasu i Bačkoj Palanci dan ranije.

Desetine povređenih, veliki sukobi i pucanje iz pištolja bili su dovoljni da oči gotovo pa čitavog svet budu uprte u Srbiju.

Vijesti: Incidenti širom Srbije

Crnogorske „Vijesti“ najveći akcetan stavile su na dešavanja u Novom Sadu, ali i dolazak Aleksandra i Andreja Vučića u Pionirski park u Beogradu. Vijesti pišu da su se protesti održavali i u Pančevu, Nišu, Smederevu, Kraljevu, Kragujevcu, Gornjem Milanovcu, Čačku, Jagodini, Zrenjaninu, Subotici…

„Građani i studenti u Srbiji večeras su, tokom protestne šetnje u Novom Sadu, krenuli prema jednoj od prostorija Srpske napredne stranke, gde su ih dočekale pristalice te partije, koji su se, istovremeno, okupili kako bi branili taj objekat“, pišu „Vijesti“.

„Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je ispred Skupštine Srbije, gde su stotine ljudi oko belih šatora kojima je mesecima pregrađena polovina puta, a iza i pored zgrade Skupštine su kombiji policije. Na tom mestu je primećen i njegov brat Andrej Vučić, visoki funkcioner SNS-a“, navodi ovaj portal.

Index.hr: Pripadnik „Kobri“ pucao u vazduh

Index.hr ističe da je studentski pokret u Srbiji nakon nasilnih sukoba u više gradova optužio vlast da je namerno pokušala izazvati građanski rat, ponovo pozivajući predsednika Aleksandra Vučića da raspiše vanredne parlamentarne izbore.

„Zastavnik Vladimir Brkušanin izjavio je da je bio na redovnom zadatku osiguranja kada ih je napala grupa od „skoro 100 ljudi“ naoružanih metalnim i drvenim palicama, bakljama, kamenicama i pirotehnikom“, piše „Index.hr“.

Rojters: Vučić i studenti u otvorenom sukobu

Ni strani mediji nisu ostali imuni na sinoćna dešavanja, pa „Rojters“ ističe da su pristalice SNS-a u Novom Sadu bacale baklje i petarde na demonstrante, što je dovelo do intervencije policije. Vlasti tvrde da je povređeno 16 policajaca i oko 60 pristalica vladajuće stranke, dok Vučić optužuje „strane sile” za podsticanje nemira.

Ovaj medij podseća da su protesti počeli zbog nesreće u Novom Sadu i da studenti i opozicija traže odgovornost vlasti, vanredne izbore i smanjenje korupcije.

Al Džazira: Sukobi širom Srbije

„Al Džazira“ naglašava da eskalacija sukoba dolazi nakon što su pristalice SNS-a organizovale kontra-proteste, čime se dodatno povećava napetost u zemlji.

„Al Džazira“ ističe velike sukobe u Novom Sadu, ali podseća da su i u drugim gradovima Srbije na ulice izašli nezadovoljni građani.

Blumberg: Protesti postali nasilje

Blumberg ističe da su višemesečni protesti u Srbiji ponovo prerasli u nasilje, kada su pristalice Vučića u Beogradu, Novom Sadu i Nišu sukobile sa demonstrantima.

„Najmanje šest policajaca i veliki broj civila povređeni su, a pristalice SNS-a koriste vatromet kako bi odvratili demonstrante“, ističe „Blumberg“.

AP: Eskalacija sukoba u Srbiji

„AP“ ističe da su sukobi između demonstranata i pristalica vlasti nastavljeni drugi dan zaredom, sa incidentima u Novom Sadu, Beogradu, Kraljevu, Čačku, Kragujevcu i Nišu.

„AP“ navodi da je najmanje jedan policajac povređen u Novom Sadu, a vlasti su pozvale na „povratak zakona i reda”.

Izvor: Nova.rs/Vreme

