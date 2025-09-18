„Ozbiljno razgovaramo sa Rosatomom. Mislim da nema bolje kompanije na svetu za izgradnju nuklearne elektrane”, izjavio je ambasador Srbije u Moskvi Momčilo Babić

„Srpska vlast i ruska državna korporacija Rosatom započeli su razgovore o projektu izgradnje nuklearne elektrane u Srbiji“, izjavio je ambasador Srbije u Moskvi Momčilo Babić i naglasio da se napredak o može očekivati u narednim godinama.

„Ozbiljno razgovaramo sa Rosatomom. Mislim da nema bolje kompanije na svetu za izgradnju nuklearne elektrane. Uveren sam da će u narednim godinama biti pomaka, jer nam je potrebna električna energija. To ćemo svakako uraditi“, rekao je Babić, a prenosi portal eKapija.

Direktor Instituta „Vinča“: Nemamo luksuz čekanja

Ta izjava dolazi tačno mesec dana nakon što je direktor Instituta „Vinča“ Slavko Dimović ocenio da je nekadašnji moratorijum na razvoj nuklearne energije bio „izuzetno štetan po energetiku“ i da je „unazadio jugoslovensku, a potom i srpsku nauku“.

Dimović je tada rekao da se seća reči zamenika direktora Međunarodne agencije za atomsku energiju tokom posete Institutu „Vinča“ koji je navodno rekao da su „nekada Kinezi učili od nas“ i upitao se gde je sada Srbija, a gde Kina po pitanju nuklearne energije.

„Ne smemo više gubiti korak. Činjenica da bi izgradnja nuklearke mogla početi tek za 10 do 15 godina ne znači da o tome ne treba ozbiljno razmišljati već sada. Nemamo luksuz čekanja, već odgovornost prema budućim generacijama da im ostavimo u amanet čiste i sigurne izvore energije“, naveo je Dimović.

Do 2050. godine trošićemo četiri puta više energije

Skupština Srbije je u novembru 2024. godine ukinula moratorijum na izgradnju nuklearnih elektrana, koji je bio na snazi od 1989. godine posle nesreće u Černobilju.

Odluka je doneta jer je procenjeno da će potrošnja energije u Srbiji do 2050. godine porasti četiri puta.

Srbija i dalje bira partnera za ovaj strateški projekat, a osim Rusije, razmišlja se i o Južnoj Koreji, Kini i Francuskoj.

Vlada Srbije je u septembru ove godine potpisala dva memoranduma o saradnji sa južnokorejskom kompanijom KHNP, dok je francuski EDF angažovan da uradi studiju o potencijalu nuklearne energije u zemlji.

Ruska ponuda najpovoljnija

Prema oceni analitičara, ponuda Rosatoma smatra se najpovoljnijom jer obuhvata sve segmente – od projektovanja i izgradnje, preko snabdevanja nuklearnim gorivom, do održavanja i zbrinjavanja otpada.

Kao moguće opcije razmatraju se velika elektrana sa dva VVER-1200 reaktora ili manji moduli tipa RITM-200 i RITM-400.

Očekuje se da bi pregovori između Srbije i Rusije mogli da traju godinu do dve, nakon čega bi usledio početak izgradnje.

Prema dosadašnjoj praksi Rosatom bi mogao da obezbedi i povoljan kredit za realizaciju projekta.

Stručnjaci upozoravaju da bi Evropska unija mogla da pokuša da ograniči rusko učešće, imajući u vidu proces usklađivanja Srbije sa evropskim zakonodavstvom i pritiskom da se Beograd pridruži sankcijama protiv Moskve.