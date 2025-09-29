Vojnobezbednosna agencija odmah zna kad neko nešto „lajkuje“ na društvenim mrežama, alinisu znali da im se kod Loznice dva meseca drži borbeni kamp za obuku stranih državljana, kaže Član Predsedništva Srbija centra (SRCE) Petar Bošković

Član Predsedništva Srbija centra (SRCE) Petar Bošković izjavio je u ponedeljak da je vojnik, koji je tokom parade 20. septembra mahao građanima i studentima iz vojnog vozila, a čija slika je obišla svet, pozvan na vojno-disciplinsku odgovornost.

Bošković je upozorio na apsurd da vojska kažnjava vojnike zbog toga, kao i one koji su nešto „lajkovali“ na društvenim mrežama i da Vojnobezbednosna agencija odmah zna ko su oni, ali da „nisu znali da im se kod Loznice dva meseca drži borbeni kamp za obuku stranih državljana“.

„Taj vojnik ništa nije uradio, nego je jednostavno pozdravio svoje građane i on je hitno disciplinski odgovarao, jer je služba odmah reagovala“, istakao je Bošković za televiziju Nova S.

On je naveo da su vojnici iz Kopnene zone bezbednosti prema Kosovu povučeni na paradu u Beograd i da su ugašene tri baze.

„Zašto? Zato što nemate ljudi, a dovodite ih na paradu. Smanjujete dnevnice sa 1800 dinara na 1.100 dinara. To su apsurdi“, istakao je Bošković.

On je dodao da vlast i predsednik Srbije Aleksandar Vučić na stvari poput nelegalnog kampa kod Loznice reaguju „post festum“, odnosno „tek kad se zateknu sa rukom u tegli meda“.

„Da nije dobio packu iz Amerike, a pre toga Moldavije, čisto sumnjam da bi to izašlo u javnost. Jer, kad pogledate, mi ništa ne znamo o Banjskoj, šta se na kraju desilo i šta je bio uzrok. Mi ništa ne znamo o 512 ukradenih pištolja iz skladišta“, rekao je Bošković.

