Dok festivali nekim politički nepodobnim izvođačima otkazuju nastupe, pa drugi iz solidarnosti sami odustaju, ove sezone neće biti muzike ni na Tašmajdanu u organizaciji SkyMusica

Ljubitelji pevačice Nikolije Jovanović i pevača Adila Muskatovića koji su se spremali za koncerte ovo dvoje izvođača u Beogradu, mogu da dobiju novac od ulaznica nazad ili sačekaju nove termine, a da ih u međuvremenu slušaju putem neke platforme ili tek na nekom drugom nastupu uživo.

Dok organizator koncerta, kompanija SkyMusic, prst upire u Sportski centar Tašmajdan kao krivca za otkazivanje nastupa, iz ovog sportskog centra demantuju te navode i lopticu prebacuju na suprotni teran.

Dvoje izvođača, oglasili su se na društvenim mrežama, deleći sopstvena osećanja povodom otkazivanja koncerta.

Nikolija Jovanović, kojoj je to trebalo da bude prvi solistički koncert, navodi da ne želi da ulazi u polemiku i komentariše navode koji su joj preneti, dok Adil Muskatović navodi da „živimo u vremenu u kome su svakodnevno prisutne tenzije, politička nestabilnost i duboka podela u društvu” i da je „možda upravo to pozadina ovog neprijatnog razvoja događaja”.

Njihovi koncerti trebalo je da budu održani 29. avgusta i 5. septembra.

Prepucavanje saopštenjima

Informaciju da su svi koncerti na Tašmajdanu zakazani za 2025. godinu odloženi, objavio je SkyMusic.

Kao razlog navode postavljeni travnati teren, usled čega je, kako dodaju, došlo do tehničkih nemogućnosti realizacije koncerata.

Oglasio se zatim i SC Tašmajdan, navodeći da su tvrdnje da je uzrok u travnatoj podlozi na Stadionu – neistinite.

„Travnati teren na Stadionu Tašmajdan ne predstavlja prepreku za održavanje događaja, jer se preko njega postavlja specijalna TerraPlas podloga koja omogućava nesmetano izvođenje koncerata. Travnata podloga je postavljena u septembru prošle godine, a organizator je bio blagovremeno upoznat sa činjenicom da će vrhunski tehnički uslovi omogućiti organizaciju svih događaja na Stadionu Tašmajdan”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, SC Tašmajdan ne snosi odgovornost za otkazivanje koncerata, niti je to u njegovoj nadležnosti.

Usledilo je i drugo saopštenje SkyMusic-a u kome se navodi da je istina da su blagovremeno obavešteni da je na stadionu Tašmajdan postavljena travnata površina i da je postavljena podloga koja omogućava prisutnost publike preko travnate površine.

Međutim, kako navode, ono što je sporno jeste činjenica da sve do početka same montaže nisu imali informaciju da neophodna mehanizacija i vozila za postavljanje bine, tonske i svetlosne opreme, nemaju dozvolu da u potpunosti pristupe i funkcionišu na toj podlozi.

„Prema dostavljenom dopisu dozvoljeno je korišćenje putničkih i lakših kombi vozila, što u praksi znači da bi ceo projekat morao biti izveden uz pomoć ručnih paletara”, navodi se, između ostalog, u saoštenju.

Kako se dodaje, ova činjenica predstavlja ključnu prepreku za tehničku realizaciju koncerata, jer bez odgovarajućeg pristupa i logističke podrške nije moguće obezbediti bezbedno i kvalitetno izvođenje događaja.

Stiglo je zatim i drugo saoštenje SC Tašmajdan, kao odgovor, a u njemu se navodi da su tvrdnje organizatora koncerata u poptunosti neistinite.

„Apsolutna neistina je da postoji bilo kakva redukcija u obimu i vrsti korišćenja vozila za pripremu koncerta i ne postoji nikakva prepreka za tehničku realizaciju koncerta”, navodi se, između ostalog.

Kako se dodaje, „pravi razlozi za ovakvo ponašanje su verovatno znani samom organizatoru, a mi svakako ovim saopštenjem želimo da otklonimo svaki delić sumnje da postoji bilo kakva mogućnost krivice SC Tašmajdan”.

Pravi razlozi do sada javnosti nisu poznati.

Šta kažu muzičari?

Pevačica Nikolija Jovanović i njen partner Relja Popović podržali su ranije studentske proteste i pojavljivali se na njima, a ona u objavi na društvenim mrežama ovog puta nije želela da komentariše razloge otkazivanja koncerta.

Njenom partneru Relji Popoviću pre nekoliko dana otkazan je nastup na bazenu u Kikindi, a kako je tada pevač naveo, razlog nema nikakve veze s muzikom.

Adil Muskatović napisao je da je razlog otkazivanja koncerta na Tašmajdanu koji je naveo organizator „vrlo upitan”, te da je „duboko razočaran ovakvim ishodom”.

„Međutim, ostaje mi samo da prihvatim ovu odluku organizatora. Živimo u vremenu u kome su svakodnevno prisutne tenzije, politička nestabilnost i duboka podela u društvu… i možda je upravo to pozadina ovog neprijatnog razvoja događaja. Ipak, muzika je tu da spaja ljude i da vraća veru u ono što nas povezuje“, naveo je Adil.

Šta sve organizuje SkyMusic?

SkyMusic, u vlasništvu biznismena Milenka Škarića, inače je kompanija koja postavlja bine za većinu velikih događaja u Srbiji, te i za skupove Srpske napredne stranke.

SkyMusic ima nekoliko kćerki firmi, a kako je ranije pisao N1, firme Milenka Škarića ekskluzivno organizuju manifestacije od značaja za Beograd, dobijaju ekskluzivu u poslovima s MUP-om, rvačkim savezom i Agencijom za bezbednost saobraćaja.

Kako je ranije pisao N1, jedna od kćerki firmi, „Sky solutions” dobila je posao u okviru projekta Ekspo. Samo za konsultantske usluge vezane za projektovanje i dizajn audio vizuelnog sistema za Ekspo, naplatiće skoro 40 hiljada evra, pisao je ranije N1.

Sezona otkazivanja nastupa

Dva poslednja odložena koncerta nižu se u kariku nastupa otkazanim raznim izvođačima širom Srbije.

Još početkom jula šabačkom pank-rok bendu Goblini otkazan je nastup na Danima piva u Zrenjaninu zbog podrške studentima, a solidarišući se sa njima, mostarski sastav Zoster je otkazao učešće.

I tu nije bio kraj izmenama programa. Samo nekoliko dana pred početak manifestacije pojavio novi program na kome, između ostalih, neje bilo Željka Samardžića, Harisa Džinovića, Crvene jabuke, iako su njihovi nastupi prvobitno bili najavljeni.

Goblinima je zatim otkazan i nastup na Gitarijadi u Zaječaru. „Mislimo da znate zašto“ napisali su na društvenim mrežama članovi benda Goblini.

Solidarišući se sa Goblinima, nastu je otkazao bend S.A.R.S, poručivši „stop mešanju politike u kulturu“. Isto razlog naveli su i i Whitesnake Experience. Zatim su učešće otkazali i Deca loših muzičara i grupa NIT.

Električni orgazam je takođe odlučio da ne nastupi ove godine, kao i grupa Kerber, a zatim i zagrebački bend Brkovi.

Ove godine muzike neće biti ni na Zemun Festu.

„Koncertni program Zemun Festa se odlaže, a u istom terminu biće priređen besplatan filmski program – izbor ostvarenja velikana svetske kinematografije, kao i radova mladih autora“, naveli su organizatori.

Ne piše zašto. Samo je objašnjeno da je „Zemun Fest oduvek bio mesto susreta svih generacija: porodica, dece i mladih, okupljenih oko umetnosti, filma i dobre energije. Vođeni brigom za naše posetioce i zajednicu, odlučili smo da ove godine u okviru festivala ne bude koncertnog programa na otvorenoj sceni“.

To znači da od 20. do 24 avgusta neće nastupiti Mile Kekin, Who See, Zoster i Osvajači na Zemunskom keju, kod restorana Venecija, na otvorenoj sceni tik uz reku – kako je najavljeno.