U gradu koji decenijama nema pijaću vodu, počela je tradicionalna manifestacija „Dani piva”. Pored mutne vode, mutna su i ovogodišnja festivalska dešavanja

U Zrenjaninu su pre dva dana, 6. avgusta, počeli jubalarni 40. „Dani piva”.

Manifestacija koja je prvi put održana 1986. godine, ove godine počela je dan kasnije nego što je prvobitno planirano, a osim izmene datuma, izmenjena je i lista učesnika.

Još početkom jula šabačkom pank-rok bendu Goblini otkazan je nastup zbog podrške studentima, a solidarišući se sa njima, mostarski sastav Zoster je otkazao učešće.

I tu nije bio kraj izmenama programa. Samo nekoliko dana pred početak manifestacije pojavio novi program na kome, između ostalih, nema Željka Samardžića, Harisa Džinovića, Crvene jabuke, iako su njihovi nastupi prvobitno bili najavljeni.

Tako je u izmenjenoj atmosferi, uz zvižduke i „pumpanje”, festival počeo u sredu (6. avgust), a zborovi građana Zrenjanina i lokalni opozicionari pozvali su na bojkot ovogodišnje manifestacije.

Nekad i sad

„Dani piva” su najposećenije i najveće dešavanje u Zrenjaninu, priča za „Vreme” novinarka iz Zrenjanina Milana Maričić.

„Tokom nekoliko letnjih dana, koliko traje fešta, svi se nekako iznenadimo koliko je ljudi uveče u centru grada – kao da mnogi sugrađani izlaze samo tokom ‘Dana piva’. Grad, koji inače deluje uspavano, tada zaista živne. To je manifestacija raznolikog programa koja privlači ljude svih generacija. Mada, uvek bude kritika zbog troškova i sadržaja programa, kao i činjenice da je gradska pivara propala”, objašnjava.

Ove godine je dosta drugačije nego ranije.

„Prvo su organizatori otkazali nastup Goblina, a zatim je od koncerta odustala i grupa Zoster. Samo dan uoči početka manifestacije organizatori su izmenili najvljeni spisak izvođača, što se ne pamti za proteklih 40 godina. Izostavljeni su Valentino, Crvena jabuka, Bad copy, Haris Džinović… Do samog početka bila je nepoznanica ko će nastupiti”, priča sagovornica „Vremena”.

Utisak je da ni gradski čelnici ne žele veliku pompu „kako bi smanjili šanse da ih publika izviždi”, budući da gradski zborovi pozivaju na bojkot manifestacije koju obezbeđuje veliki broj policajaca.

Zviždanja i pumpanja ipak je bilo. U četvrtak, 7. avgusta, paralelno sa nastupima muzičara, prošla je i protestna kolona.

Lakim notama ne može se sakriti korupcija

Zborovi građana i građanska inicijativa Izraz najavili su ranije bojkot zrenjaninske manifestacije, poručivši da se lakim notama, ringišpilom, pivom i pljeskavicama ne može sakriti korupcija, niti to da vlast šalje policiju da prebija i hapsi njihove sugrađane poput doktora Vladimira Stefanovića i studenta Luke Mihajlovića.

„Zborovi ove godine pozivaju na bojkot zbog specifične situacije u kojoj se zemlja nalazi, grad nalazi. ‘Dani piva‘ jesu institucija ovog grada. Zborovi građana ne pozivaju na bojkot ‘Dana piva‘ kao institucije, već na bojkot organizatora i načina na koji se manifestacija organizuje pozivaju i prozivaju organizatore”, govori za „Vreme” Srđan Matić iz zrenjaninskog Zbora građana.

Kako dodaje, kao i ranijih godina, i ove godine organizacija se netransparentno finansira.

„Novac koji odlazi iz budžeta za nešto što ne donosi investiciju nazad. Povezano je sve sa onim zbog čega građani i protestuju – mito, korupcija, netransparentnost i loše trošenje budžetskih sredstava, pogotovo ukombinovano sa šundom i kičem koji se promovišu na ovogodišnjim ‘Danima piva‘”, dodaje Matić.

Ukazuje i na to da neki bendovi koji su ranije nastupali, ove godine nisu dobrodošli zbog toga što imaju pesme koje su bile društveno angažovane i podržavali su studente.

Mnogo je, kaže, razloga zašto pozivaju na bojkot ovogodišnjih „Dana piva”.

„Ovogodišnji ‘Dani piva‘ poklapaju se sa ovogodišnjom situacijom u zemlji. Kao što su mnogi rekli – nemamo šta da slavimo. Imamo mnogo problema koje moramo da rešimo i u gradu i u zemlji. Nalazimo se praktično u vanrednom stanju. Mnogo je gorućih pitanja na koje ljudi žele odgovore. Zbog toga nemamo šta da slavimo. Nismo protiv same institucije, već u sadašnjim okolnostima, nemamo šta da slavimo”, napominje Matić.

Otkazivanje nastupa

Goblini su saopštili da su kao razlog za otkazivanje saradnje organizatori naveli da „nisu zainteresovani za izvođače koji u ovom trenutku imaju političke konotacije“ i da su „Dani piva“ „porodična manifestacija zabavnog karaktera“.

Bend je naveo da nema nikakav politički angažman u Srbiji, te da su njihove pesme uvek bile usmerene na prepoznavanje svih mana i slabosti društva u kojem žive i rade.

„U trenutnim previranjima jasno smo izabrali stranu i, naglasićemo to još jednom: Goblini podržavaju mladost svoje zemlje. Svesni toga da ćemo nepojavljivanjem razočarati mnogobrojne fanove, izuzetno nam je drago što prepoznajete doslednost i principijelnost Goblina koja se nije promenila već 33 godine. Podržavanje studenata (i svih ostalih istomišljenika) i njihovih zahteva naš je doprinos borbi za vladavinu prava i lepšu budućnost tih istih porodica zbog kojih se, kako ste naveli, ‘Dani piva‘ organizuju“, poručili su članovi benda.

Nadaju se da će se „ponovo sresti na nekim drugačijim ‘Danima piva‘ na kojima politički poslušnici trenutne vladajuće stranke (ili bilo koje buduće) neće odlučivati o političkoj podobnosti izvođača“.

„Na kraju krajeva, pošto je to jedna porodična manifestacija, neka publika odluči o tome“, zaključili su u pismu Goblini.

Ovaj šabački pank bend objavio je nedavno novu pesmu „Idemo do kraja“, za koju su spot uradili studenti Fakulteta dramskih umetnosti (FDU) u Beogradu.

Šta kaže opozicija?

Zrenjaninska opozicija zatim je saopštila da je Srpska napredna stranka uništila i ovu manifestaciju koja je simbol grada, uz poruku gradonačelniku Simu Salapuri i njegovom saradnicima da je ovo poslednja manifestacija koju organizuju.

„Ova kriminalna vlast je uništila sve čega se dotakla. ‘Dane piva‘ su politizovali, učesnicima koji ne dele njihove stavove, otkazali su nastupe, ostali izvođači su se solidarisali i otkazali svoj dolazak”, naveli su iz odborničkih grupa Zrenjanin protiv nasilja – Biramo Zrenjanin i Lige socijaldemokrata Vojvodine – Vojvođani.

Predstavnici Demokratske stranke, Lige, Narodnog pokreta Srbije, Srbija centra i Pokreta slobodnih građana su dodali da je Salapuri ostalo da „nastupi sam sa sobom, između praznih šatora”.

Zrenjaninska opozicija tvrdi da je za ovogodišnje izdanje potrošeno 300.000 evra, dok grad i dalje nema pijaću vodu i suočava se s ozbiljnim infrastrukturnim i komunalnim problemima.

Pivo bez vode

Proizvodnja piva u Zrenjaninu počela je sredinom 18. veka, kada je u gradu na Begeju otvorena jedna od prvih pivara na prostoru današnje Srbije.

Napravio ju je Nemac Sebastijan Kracajzen i kasnije prodao industrijalcu Lazaru Dunđerskom, jednom od najimućnijih ljudi tog doba.

U narednim decenijama, pivara je prerasla u veliku fabriku koja je radila sve do 2007. godine, a danas je jedan njen deo pretvorena u muzej.

Zrenjaninci lokalno pivo mogu da piju iz esnafa malih zanatskih pivara.

U Zrenjaninu već više od 20 godina nema ni čiste pijaće vode, jer je u vodi iz lokalnog vodovoda prisutna povišena količina arsena.

Više puta najavljivano postrojenje za prečišćavanje vode koje bi Zrenjanincima trebalo da omogući pijaću vodu pušteno je u probni rad pre nekoliko meseci. Voda je sada bezbojna, ali i je dalje samo za tehničku upotrebu.

Kako pojašnjava Srđan Matić iz Zbora građana Zrenjanina, pre nekoliko dana je „jedan od političara vladajuće stranke na nacionalnoj frekvenciji izjavio da je voda ispravna, čista i da je za piće, iako to nije tačno. To je još jedan od razloga za bojkot”.

Veliki letnji popust na „Vreme“! Samo kliknite ovde, odaberite pretplatu i podržite redakciju u nezavisnom radu.