Mentalno zdravlje

08.avgust 2025. K. S.

Zašto u Srbiji vlada nestašica antidepresiva?

Nestašica antidepresiva koji sadrže venlafaksin, poput venlaksa, adventa i drugih, pogodila je apoteke širom Srbije. Zamenski lek na domaće tržište navodno stiže tek naredne nedelje