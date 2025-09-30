Tužilaštvo je odbacilo krivičnu prijavu koju je policija podnela protiv studenta Luke Mihajlovića. Njega je policija brutalno pretukla 28. juna, a dok je bio u bolnici jedno vreme je bio vezan lisicama za krevet

Student Luka Mihajlović, koga je policija brutalno pretukla na protestu za Vidovdan 28. juna i koji je dok je bio u bolnici jedno vreme je bio vezan lisicama za krevet, oslobođen je svih optužbi, a tužilaštvo je odbacilo krivičnu prijavu koju je policija podnela protiv njega.

Porodica je ovu informaciju saznala tek usput – kroz poruku socijalne radnice koja mu je skinula nanogicu.

„Sada je prosto gorak ukus u ustima jer je to moglo da se reši još ranije, a mi smo danima sedeli u tom stresu da li će mu produžiti pritvor. Dok je reakcija na njegovo oslobađanje kućnog pritvora bila sreća, bukvalno vrisci sreće po kući, u momentu kada smo u tom istom dokumentu pročitali tu usputnu rečenicu da je optužnica odbačena, nismo bili srećni, već besni. Ne znam da li je to lenjost ili igra nerava od strane tužilaštva, ali je svakako bahatost“, rekla je Jelena Mihajlović, sestra pretučenog studenta, a prenosi N1.

Bahatost je, kaže, ostavila trag i na njegovom telu – u vidu tri preloma lobanje.

Da je upotrebljena prekomerna sila, svedoče i snimci sa društvenih mreža. A da je preterivanje bilo i vezivanje za bolnički krevet, potvrđuje njegov advokat.

„Mislim da nije primenjivan ni prema svima onima koji su gazili na pešačkim prelazima ljude, doktore, studente, i koji su kasnije abolirani. Tako da naš problem jeste u tome što se različito postupa prema tome da li ste lojalista ili niste lojalista“, rekao je Božo Prelević, advokat Luke Mihajlovića.

Optužnica je pala jer nema dokaza, ali pitanja ostaju – ko je odgovoran za brutalnost i maltretiranje?

„Ministarstvo unutrašnjih poslova, to jesu službenici koji su ga brutalno prebili, psihički i fizički su ga mučili u celom ovom procesu, zatim tužilaštvo kome nedostaju dokumenta onda imamo u Višem sudu sudije koje se takođe menjaju i nameštaju na njegov slučaj“, kaže Jelena, sestra Luke Mihajlovića.

„Oni iz policije koji su svedočili, svedočili su pošteno. Na osnovu toga, tužilac nije hteo da prolongira taj postupak tako što ne bi završio predmet ili tražio nove dokaze već je odbacio krivičnu prijavu“, navodi Prelević.

Krivična prijava je odbačena, optužnica pala, a porodica kaže da slučaj neće ostati u fioci.

„Mislim da je fer spomenuti i da je nama na početku celog ovog haosa došla ideja na pamet da ceo ovaj postupak prenesemo van granica Srbije i samo ću reći da nas ta ideja još uvek nije napustila“, navodi njegova sestra Jelena.