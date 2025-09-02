Policija

02.septembar 2025. K. S.

Šta radi direktor policije?

Ime Dragana Vasiljevića, direktora policije, poslednjih meseci često je u medijima – od brojanja ljudi na skupovima do izveštaja o incidentima na protestima. Ali šta zaista spada u njegove nadležnosti, a gde počinje politički uticaj?

Studentski protesti

02.septembar 2025. B. B.

Pokrenut predistražni postupak protiv Marka Krička

Više ljudi izjavilo je da su ih pripadnici JZO protivpravno lišili slobode na ulici, odveli u garažu zgrade Vladee gde su ih naterali da kleče, gazili ih, udarali, šamarali, oduzeli im i polomili mobilne telefone, pretili da će ih upucati u glavu. Najdrastičnije je postupano prema studentkinji Nikolini Sinđelić koja je obelodanila da ju je Marko Kričak lično šamarao i udarao njenom glavom o zid, kao i da joj je pretio da će da je „skine i siluje pred svima“

Protesti u Srbiji

02.septembar 2025. K. S.

Otkaz novinarki Tanjuga zbog podrške studentima?

Milica Blažević dobila je iznenadni otkaz u Tanjugu pod obrazloženjem da je „tehnološki višak“ iako ta kuća upravo traži nove novinare. Ona za „Vreme“ kaže da je pravi razlog podrška studentima i objava na Instagramu