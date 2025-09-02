Učenica četvrtog razreda Gimnazije „Stevan Sremac“ svedoči da su u školu došla trojica mladića sa majicama preko lica i da su nosili upaljenu baklju i motku

Nekoliko nepoznatih mladića sa upaljenom bakljom i palicom napali su u utorak učenike niške Gimnazije „Stevan Sremac“ u Nišu, svedoče đaci i profesori.

Napad se dogodio kod Osnove škole „Ćele kula“, gde oni pohađaju nastavu, jer je zgrada Gimnazije „Stevan Sremac“ nebezbedna, prenose Južne vesti.

Kažu da su napadači pobegli, dok iz policije i uprave Prve niške gimnazije ćute.

Dva policijska automobila i hitna pomoć bili su u Osnovnoj školi „Ćele kula“, a učenica četvrtog razreda Gimnazije „Stevan Sremac“ svedoči da su prethodno došla trojica mladića sa majicama preko lica i da su nosili upaljenu baklju i motku.

„To se dogodilo za vreme velikog odmora. Mi smo stajali ispred škole i krenuli smo na sledeći čas. Mislim da ih je bilo trojica, ne znam ko su. Jurili su dva momka iz naše škole, iz ‘Sremca’, pošto smo mi sada tu u „Ćele kuli“. Jedan je nosio baklju, a drugi je imao palicu ili motku“, rekla je učenica.

Ona je navela i da je jedan od napadača umalo udario bakljom jednog učenika Gimnazije „Stevan Sremac“, ali su se umešali nastavnici.

Napadači su pobegli kada su nastavnici počeli da viču deci da uđu u školu, kaže učenica, a to svedoče i nastavnici.

Direktor OŠ „Ćele kula” Vladimir Ristić kaže da nema informacije o napadu, da je bio u školi do 16 sati i da ne zna šta se dešavalo nakon toga.