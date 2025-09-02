Univerzitet u Novom Sadu
Uprava novosadskog PMF-a optužila policiju za fizičko nasilje
Uprava PMF-a u Novom Sadu je pozvala na očuvanje autonomije univerziteta i na prestanak sve izraženijeg nasilja na ulicama Srbije, posebno prema studentima
Učenica četvrtog razreda Gimnazije „Stevan Sremac“ svedoči da su u školu došla trojica mladića sa majicama preko lica i da su nosili upaljenu baklju i motku
Nekoliko nepoznatih mladića sa upaljenom bakljom i palicom napali su u utorak učenike niške Gimnazije „Stevan Sremac“ u Nišu, svedoče đaci i profesori.
Napad se dogodio kod Osnove škole „Ćele kula“, gde oni pohađaju nastavu, jer je zgrada Gimnazije „Stevan Sremac“ nebezbedna, prenose Južne vesti.
Kažu da su napadači pobegli, dok iz policije i uprave Prve niške gimnazije ćute.
Dva policijska automobila i hitna pomoć bili su u Osnovnoj školi „Ćele kula“, a učenica četvrtog razreda Gimnazije „Stevan Sremac“ svedoči da su prethodno došla trojica mladića sa majicama preko lica i da su nosili upaljenu baklju i motku.
„To se dogodilo za vreme velikog odmora. Mi smo stajali ispred škole i krenuli smo na sledeći čas. Mislim da ih je bilo trojica, ne znam ko su. Jurili su dva momka iz naše škole, iz ‘Sremca’, pošto smo mi sada tu u „Ćele kuli“. Jedan je nosio baklju, a drugi je imao palicu ili motku“, rekla je učenica.
Ona je navela i da je jedan od napadača umalo udario bakljom jednog učenika Gimnazije „Stevan Sremac“, ali su se umešali nastavnici.
Napadači su pobegli kada su nastavnici počeli da viču deci da uđu u školu, kaže učenica, a to svedoče i nastavnici.
Direktor OŠ „Ćele kula” Vladimir Ristić kaže da nema informacije o napadu, da je bio u školi do 16 sati i da ne zna šta se dešavalo nakon toga.
Dužnost vršioca dužnosti dekana FDU trenutno obavlja profesor Dragutin Ćirković
Ime Dragana Vasiljevića, direktora policije, poslednjih meseci često je u medijima – od brojanja ljudi na skupovima do izveštaja o incidentima na protestima. Ali šta zaista spada u njegove nadležnosti, a gde počinje politički uticaj?
Više ljudi izjavilo je da su ih pripadnici JZO protivpravno lišili slobode na ulici, odveli u garažu zgrade Vladee gde su ih naterali da kleče, gazili ih, udarali, šamarali, oduzeli im i polomili mobilne telefone, pretili da će ih upucati u glavu. Najdrastičnije je postupano prema studentkinji Nikolini Sinđelić koja je obelodanila da ju je Marko Kričak lično šamarao i udarao njenom glavom o zid, kao i da joj je pretio da će da je „skine i siluje pred svima“
Milica Blažević dobila je iznenadni otkaz u Tanjugu pod obrazloženjem da je „tehnološki višak“ iako ta kuća upravo traži nove novinare. Ona za „Vreme“ kaže da je pravi razlog podrška studentima i objava na Instagramu
