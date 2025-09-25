Spomenici kulture
Slučaj Generalštab: Saslušan Goran Vasić
Goran Vasić, vršilac dužnosti direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, osumnjičen da je falsifikovao dokumenta, saslušan je u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal
U Doljevcu su nestali pištolji, municija, puške, razni oblici oružja. Navodno je reč uglavnom o opremi koja je funkcionalna, odnosno koja je upotrebljiva
Iz policijske stanice u Doljevcu nestalo je više od 500 komada oružja koje su građani, kao nelegalno, po naredbi predali policiji.
Pre dve godine, u policijskoj stanici koja je od doljevačke udaljena dvadesetak kilometara, u niškom naselju Pantelej, nestalo je nekoliko stotina pištolja, kojima se od tada gubi svaki trag.
Za obe policijske stanice, i u Doljevcu i u naselju Pantelej nadležna je ista policijska uprava, a zajedničko im je i to što je iz obe nestalo oružje, koje su im građani predavali posle masakra u Beogradu i okolini Požarevca.
U Doljevcu su nestali pištolji, municija, puške, razni oblici oružja, a neimenovani izvor N1 naveo je da je reč uglavnom o opremi koja je funkcionalna, odnosno koja je upotrebljiva.
U kom je periodu oružje nestajalo, da li je utvrđeno ko je učestvovao u tome jer, ipak je oružje nestalo iz policijskih prostorija, što svakako nije lako da se dogodi, kao i šta je tačno preduzeto – sve su to pitanja na koja se zvanični odgovori očekuju.
Prema nezvaničnim informacijama, u niškoj Policijskoj upravi pokrenut je postupak unutrašnje kontrole i ispitivanja su u toku.
Pred niškim pravosuđem u toku je postupak zbog nestanka oružja 2023. iz policije u Panteleju.
Prema sumnjama tadašnjih izvora, oružje je završilo na crnom tržištu, za šta je sa još tri njemu bliske osobe, optužen policajac Danijel M.
U optužnici se, po pisanju medija, okrivljeni terete za samo tri pronađena pištolja, iako ih je nestalo mnogo više.
Izvor: N1
Goran Vasić, vršilac dužnosti direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, osumnjičen da je falsifikovao dokumenta, saslušan je u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal
„Napuštanje zgrade ne znači prestanak borbe. Naša blokada je nasilno prekinuta. Mi nećemo odustati, mi nastavljamo da se borimo“, naveli su studenti Filološko-umetničkog fakulteta (FILUM) u Kragujevcu
Ruski oligarh Oleg Bojko je pod sankcijama Australije, Ukrajine i Poljske između ostalog i zbog toga što Poljska tvrdi da je on bio u vezi sa kriminalnim organizacijama i ruskim obaveštajnim službama
Već je jasno da u današnjoj Srbiji ne može da peva kad, gde i šta ko hoće. Šabačkom pank-rok bendu Goblini koji otvoreno podržava studente u blokadi, otkazan je još jedan nastup - ovog puta zbog pritisaka, saopštili su organizatori
Zamena lica za video poziv ili u čet aplikacijama, zamena lica radi verifikacije, prilagođavanje boje glasa i izraza lica - sve to može da se naruči na Darknetu
Režim u kontraofanziviKo se to nama sprema za izbore Pretplati se
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.Vidi sve