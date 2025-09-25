U Doljevcu su nestali pištolji, municija, puške, razni oblici oružja. Navodno je reč uglavnom o opremi koja je funkcionalna, odnosno koja je upotrebljiva

Iz policijske stanice u Doljevcu nestalo je više od 500 komada oružja koje su građani, kao nelegalno, po naredbi predali policiji.

Pre dve godine, u policijskoj stanici koja je od doljevačke udaljena dvadesetak kilometara, u niškom naselju Pantelej, nestalo je nekoliko stotina pištolja, kojima se od tada gubi svaki trag.

Za obe policijske stanice, i u Doljevcu i u naselju Pantelej nadležna je ista policijska uprava, a zajedničko im je i to što je iz obe nestalo oružje, koje su im građani predavali posle masakra u Beogradu i okolini Požarevca.

U Doljevcu su nestali pištolji, municija, puške, razni oblici oružja, a neimenovani izvor N1 naveo je da je reč uglavnom o opremi koja je funkcionalna, odnosno koja je upotrebljiva.

U kom je periodu oružje nestajalo, da li je utvrđeno ko je učestvovao u tome jer, ipak je oružje nestalo iz policijskih prostorija, što svakako nije lako da se dogodi, kao i šta je tačno preduzeto – sve su to pitanja na koja se zvanični odgovori očekuju.

Prema nezvaničnim informacijama, u niškoj Policijskoj upravi pokrenut je postupak unutrašnje kontrole i ispitivanja su u toku.

Pred niškim pravosuđem u toku je postupak zbog nestanka oružja 2023. iz policije u Panteleju.

Prema sumnjama tadašnjih izvora, oružje je završilo na crnom tržištu, za šta je sa još tri njemu bliske osobe, optužen policajac Danijel M.

U optužnici se, po pisanju medija, okrivljeni terete za samo tri pronađena pištolja, iako ih je nestalo mnogo više.

Izvor: N1