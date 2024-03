Miroljub Petrović voli da priča o teokratiji. A narod to izgleda voli da sluša. U nedavnoj emisiji na KTV, dva sata je pričao o tome kako je Bog mislio da uredi život na zemlji, zašto žena treba da sluša muža i kako su Njegoševi popovi bili „britke sablje“.

I opet, kao i svaki put kad se Petrović negde pojavi, snimci na Jutjubu imaju desetine hiljada pregleda. Zna da ih bude i preko milion.

Petrović je kreacionista, zagovornik teokratije i Jutjub-zvezda, a odnedavno se zvanično može nazvati i nadrilekarom.

Smrtonosni saveti

Pet godina se razvlačio proces protiv njega, nakon što je dvoje ljudi umrlo pošto im je Petrović savetovao da tumor leče biljnom ishranom, tinkturama, sokovima, tuširanjem i šetnjama, poručivao da izbegavaju hemoterapije i, uopšte, zvaničnu medicinu.

„Objektivni i nezavisni mediji u Srbiji su otkrili da sam se ja bavio nedozvoljenim radnjama, da sam trovao ljude i uzimao im novac i radio mnoge druge ružne stvari“, rekao je Petrović sarkastično nakon što mu je početkom marta potvrđena presuda.

„Ja sam na sudu sve priznao to što su objavili objektivni i nezavisni mediji. Priznao sam da sam i u jednom od prethodnih života lečio ruskog cara Petra Velikog koji je 1725. godine umro upale bešike“, nastavio je Petrović.

Odluku suda je nazvao „milostivom“ jer ga je kaznio sa 100.000 dinara, plus 145.000 dinara sudskih troškova. Petroviću i njegovim gostima koji su se bili zatekli u kući navodno su trajno oduzeti i mobilni telefoni, laptopovi, a odneti su mu i „prirodni lekovi“ koje je preprodavao.

Tako se – kaznom jedva većom od jedne prosečne plate – okončao za sada jedini proces protiv Miroljuba Petrovića, čoveka koji se očito i bez skrivanja godinama bavi nadrilekarstvom i osnivanjem lažnih „univerziteta“ i „instituta“ koje akredituju lažne ustanove za akreditaciju koje navodno postoje – a u stvari ne postoje – u Sjedinjenim Državama.

Popularnosti Petrovića kod publike to nimalo nije naškodilo, naprotiv. Štaviše, provalom TikToka i fokusiranjem drugih društvenih mreža na video-klipove, Petrović zaskače sve mlađu publiku kratkim isečcima, često duhovitim, često bizarnim.

Kratka medijska izolacija

Nakon što je dospeo na naslovne strane 2019. godine, mnogi su počeli da ga se klone. Čak i Balkan info, Jutjub-kanal koji je proslavio Petrovića i koji je Petrović proslavio, jedno vreme se distancirao od njega i nije ga zvao u goste.

„Miroljube, ti si čovek potpuno nesvestan svoje situacije. Ti si čovek pred zatvorom. Umesto da se braniš, ti ovde pričaš o Velikoj Srbiji i Draču“, rekao je Milomir Marić svom gostu Petroviću tih dana 2019. godine.

A onoliko puta ga je zvao da zabavlja publiku zazivanjem teokratije, proklinjanjem vakcina i pohvalama Vučiću. Kad je postalo gusto, Marić je rekao da je Petrovića pozivao kao „šoumena“ i „duhovitog čoveka“ i da ništa nije bilo ozbiljno.

„Nikada nisam rekao da mogu da izlečim bilo koga“, branio se tih dana Petrović koji je na televiziji gostovao zajedno sa sestrom preminulog čoveka kojem je delio savete. „I žao mi je što mnogi ljudi nisu razumeli poruku da ja ljudima mogu da dam savet kako da sami sebe izleče.“

Petrović ljudima savetuje uvek isto: zdrav život, vegetarijanstvo i pravoslavlje, izbegavanje vakcina i „debilane“ što je u njegovom rečniku šifra za zvanično školstvo. Dalje savetuje uvođenje teokratije i Dušanovog zakonika, gusle i Bibliju, učenje prave srpske ilirske istorije, a ima i niz predavanja o tome kako se dobro oženiti i udati.

Zabavljački potencijal bio je i ostao garant za klikove na Jutjubu. Proslavio se replikom „Ideš pod mač, bato“, kada je govorio kako bi rešio problem dilovanja droge. Petrovićevi intervjui na Balkan infu, neki dugi i po četiri sata, u proseku su imali blizu pola miliona gledalaca.

Lažni instituti i univerziteti

Tek kada je optužen da je „savetima“ nekog oterao u smrt, Ministarstvo prosvete se pozabavilo Petrovićevim Institutom za prirodnu medicinu.

Možda bi se dragoceno vreme i poneki ljudski život uštedeli da su nadležni reagovali na tekst objavljen u „Vremenu“ pre više od decenije. Tada Petrović još nije bio Jutjub zvezda, ali je bio viđeni kreacionista u ilegalnom biznisu obrazovanja i lečenja ljudi.

Pod naslovom „Univerzalni univerzitet za ovo i ono“ pisalo je tu o mreži Petrovićevih kvazi-univerziteta koji rade bez akreditacije i čak prijave Agenciji za privredne registre. Tada nam je u Prosvetnoj inspekciji rečeno da ti onlajn univerziteti nemaju dozvolu za rad, ali inspekcija i tužilaštvo se sve do epizode sa tragičnim smrtima „klijenata“ nisu mešali u svoj posao.

Fakulteti su, navodno, registrovani u SAD. Kako je saznalo „Vreme“, adrese u Sakramentu i njujorškom Ričmond hilu, na kojima su se vodili Centar za prirodnjačke studije i Institut prirodne medicine, zapravo su privatne kuće.

„Pošto su studije onlajn, nema potrebe za većim prostorijama“ – tako je na upit koji smo podneli 2013. odgovorio sekretar Instituta.

Na listi američkog Ministarstva obrazovanja nema nijednog „fakulteta“ koji vode Petrović i ekipa. Petrovićev Institut je navodio da ima akreditaciju koju dodeljuje The International Accreditation Board for Studies in Natural Medicine.

„Vreme“ je pretragom domena otkrilo da je sajt „međunarodnog borda“ bio registrovan na Željka Stanojevića, Petrovićevog ortaka u poslu. Pošto su saznanja objavljena, sajt je ugašen.

Na tim „univerzitetima“ svašta se moglo studirati, od nutricionizma, preko hebrejskog i nacionalne istorije do organske poljoprivrede. „Studije“ su koštale od 400 do 1.800 evra, literatura je na internetu, ispiti se polažu putem mejla i, kome se žuri, može ekspresno steći bezvrednu diplomu.

Premda je „Vreme“ bilo ušlo u trag brojnim polaznicima, nema dokaza da je interesovanje bilo masovno.

Živopisni predavači i prevaranti

Na Petrovićevo ime godinama se vodilo barem trinaest sajtova pomenutih „univerziteta“ i „instituta“, stranice miroljubpetrovic.net, skenderbeg.rs i nekoliko sajtova gde se prodaju preparati sa etiketama Instituta uz obećanje da leče neizlečive bolesti poput raka i Parkinsonove bolesti.

Prema mišljenju pravnika koje je „Vreme“ upitalo za tumačenje, ovde zbog prevare, rada bez dozvole, neplaćanja poreza i nadrilekarstva ima mnogo posla za nadležne.

Lista „predavača“ sadržala je živopisna imena poput Jovana Deretića ili Branislava Peranovića kojeg Petrović redovno hvali kao eksperta za lečenje narkomana. Peranović je 2013. osuđen na 20 godina robije zbog teškog ubistva jednog štićenika Centra za odvikavanje od bolesti zavisnosti u Jadranskoj Lešnici.

Ili „doktor“ Milisav Nikolić kojeg Petrović pominje kao „najboljeg svetskog ortopeda“. Nikolićevu knjižicu „Čudo izlečenja“ Petrović je preporučivao i dvojici mladića koje je „savetovao“ pa su umrli.

U tom nepismenom priručniku Nikolić za rak mozga preporučuje obloge od gline, lobelije i divljeg ruzmarina, a za sidu ljutu papriku. Kaže, sida se potpuno leči za nekoliko meseci prirodnim tretmanima. Nikolić je, inače, završio studije Fakulteta za fizičko vaspitanje, a „doktorirao“ je nigde drugde nego na Petrovićevom „institutu“ gde sada predaje.

Ko je Miroljub Petrović?

Rođen je u Odžacima 1965. kao potomak plemena Kuča iz današnje Crne Gore. U rodoslovu koji je sam nacrtao kao njegov direktni predak navodi se „najveći srpski junak“ Đurađ Kastriot Skenderbeg.

Napadno se poziva na poreklo. „Kada pogledate današnje narode, oni se uopšte ne bave svojim poreklom, svojom istorijom. Naravno, kada uparuju pse i konje, onda gledaju poreklo.“

Oni koji cene bizarne emisije poput „Bisera“ ili „Noleta Seksomana“, Petrovića su upoznali u proleće 2000. kroz serijal predavanja „Čudesa stvaranja“ na beogradskoj TV „Palmi“. Sedamnaest puta po pola sata pričao je o biblijskom nastanku sveta. U to vreme bio je mršav, upalog lica, jednako rečit, ali ni izbliza zanimljiv kao danas.

Serijal „Čudesa stvaranja“ dospeo je pred Nastavno veće smera za paleontologiju Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu. „Od trenutka kada je M. Petrović pred milionskim auditorijumom počeo da propagira tzv. naučni kreacionizam, on se javno deklarisao kao istinski protivnik svih važećih i temeljnih naučnih postulata u geologiji“, piše u zapisniku sednice od 20. juna 2000.

Sa osam glasova za i jednim uzdržanim odlučeno je da se Petroviću onemogući sticanje zvanja magistra, što je bio presedan. Petrović tvrdi kako je veće naumilo da ponovo preispita naučnu opravdanost ranije odobrene magistarske teze o donjojurskim školjkama Stare planine.

Prema toj verziji, veće se nije sastalo, a Petrović je odlučio da batali stvar i završi studije u inostranstvu. Tvrdi da je studirao na Međunarodnom institutu za originalnu medicinu, onlajn koledžu čije diplome ne priznaje niko.

Tobožnji koledž je akreditovan od Američkog naturopatskog medicinskog borda za sertifikaciju, fantomske organizacije na čijem se sajtu ne pominje nijedno ime. Štaviše, sajt je registrovan uz pomoć platforme koja nudi anonimnost vlasniku domena.

Petrović potom stiže do Univerziteta „Alexandru Ioan Cuza“ u rumunskom Jašiju. Ovaj je univerzitet, za promenu, pravi, najstariji u zemlji. Tamo Petrović, o čemu postoji zapis na sajtu univerziteta, doktorira filozofiju 2011. sa tezom „Kreacionizam i evolucionizam – semiotički pristup“.

„Pod mač, bato“

Povratak u javni život beleži 2012. kada je u Holandiji snimio brane na Severnom moru te izjavio da grupa srpskih intelektualaca planira miniranje brana ako iz Sheveningena ne budu oslobođene „patriote Šešelj, Mladić i Karadžić“.

Zbog toga je priveden u Beogradu, a kasnije je ispričao da se „zezao“ i „glumio reportera“. To je prvi put da Petrović, poznat po kreacionizmu, srbuje u javnosti.

Jedan novinar, koji je privatno mnogo puta bio u društvu sa Petrovićem, kaže da je u kafani isti kao u studiju. Zbilja ne pije alkohol i ne jede meso. Voli da bude u centru pažnje, ali nije navalentan i strpljivo sluša. Jedino priznaje, rekao je taj sagovornik „Vremena“, da je u intervjue ubacio fore poput „pod mač, bato“ jer zna da to privlači pažnju.

Petroviću nije drago kad klinci na ulici priđu da se slikaju samo jer su uhvatili par viceva. Više bi voleo da čitaju Stari i Novi zavet. „Znači radiš na sebi, intelektualno, duhovno. Sveto pismo čitaš, skidaš fazone, povezuješ se s Bogom“, ponavlja stalno.

Pre nego što je prešao na sarkazam, sve kritike na njegov račun i nadrilekarstvo kojim se bavi opisivao je kao „modernu inkviziciju“, napade „kokošara, pilićara i satanista“. „Ali sve ima svoj kraj. Kada čitamo Sveto pismo, vidimo da na kraju mi pobeđujemo.“