Novinar Vremena i BIRN-a Radmilo Marković ocenio je da je stanje infrastrukture i funkcionisanja institucija u Srbiji toliko urušeno da država više nije sposobna ni da adekvatno reaguje na snežne padavine, navodeći to kao posledicu, kako je rekao, „dugogodišnjeg delovanja organizovane kriminalne grupe na vlasti„.

Marković je u objavi na društvenim mrežama opisao svoje putovanje automobilom iz Beograda ka Vršcu, navodeći da se zbog snega moglo voziti najviše 50 do 60 kilometara na sat, iako su padavine prestale, a sneg formalno bio „rasklonjen, ali ne i raščišćen“.

„Sve vreme sam vozio po snegu. Mislio sam – dobro, padalo je dva dana, minus je, makar nešto. A onda sam ušao u Rumuniju“, naveo je Marković.

Prema njegovim rečima, već u prvih deset kilometara na teritoriji Rumunije video je više vozila za čišćenje snega nego tokom čitavog puta kroz Srbiju, dok je kolovoz bio gotovo suv sve do Temišvara.

„Osetio sam se poraženo. Organizovana kriminalna grupa uspela je da zemlju devastira toliko da je učini nesposobnom i sneg da očisti“, ocenio je Marković.

On je poručio da je zbog toga neophodno da svi odgovorni budu procesuirani „do poslednjeg dinara, poslednjeg kvadrata i poslednjeg evra“, upozorivši da će, ukoliko se to ne dogodi, posledice snositi naredne generacije.

„Ako se ovo ne zaustavi, naša deca će živeti u zemlji epidemija iz 19. veka, u kojoj se umire od gripa, ništa složenije od lopate ne ume da se napravi, a stanovništvo je hermetički zatvoreno unutar granica, kao 1993. godine“, naveo je Marković.

On je zaključio da odgovorni „ne smeju imati mira nigde i nikada“, naglašavajući da je to pitanje budućnosti dece i elementarnog funkcionisanja društva.

