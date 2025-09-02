Grupa lekara koja je pružala medicinsku pomoć studentima u blokadi napravila portret „uniformisanog pojedinca koji deluje slepo poslušno, na komandu, verujući u svoju kosmičku ulogu pravednika u društvu“

Grupa lekara koja je pružala medicinsku pomoć studentima u blokadi, ocenila je da dešavanja u Srbiji poslednjih meseci „prevazilaze puku sliku službene dužnosti, jer se susrećemo sa psihološkim obrascem u kojem se brišu granice ljudskosti“.

Kako su naveli lekari, postoji izostanak empatije, gde se mladi ljudi ispred kordona tretiraju kao najveći državni neprijatelji.

„Zatim dehumanizacija – nazivati devojke ‘kobilama’ ili pretiti im silovanjem, znači svesti ih na objekat mržnje i seksualnog poniženja, a ne posmatrati ih kao ljudska bića. Takav mehanizam dehumanizacije poznat je iz ratnih zločina i diktatura“, kazali su lekari u otvorenom pismu.

Rekli su da je treća karakteristika slepo slušanje naređenja, što se u psihologiji povezuje sa takozvanom autoritarnošću odnosno osobinama ličnosti kod kojih dominira rigidno poštovanje hijerarhije, manjak kritičkog razmišljanja i prebacivanje lične odgovornosti na „komandu odozgo“.

„Još jedan element ovakvog profila je desenzitizacija odnosno otupljivanje na nasilje. Kada čovek više ne registruje jauk i suze, već ih tumači kao deo ‘radne rutine’, onda nasilje prestaje da bude šok, već postaje ritual u svakodnevnoj policijskoj praksi“, piše u pismu lekara.

Narcističko poistovećivanje sa uniformom

Istakli su da je jedan i „narcističko poistovećivanje sa uniformom, koja za pojedine postaje maska koja im daje identitet“.

„U takvom čoveku nema razlike između njega i uniforme – on ne brani red, on brani sebe kao umišljenu figuru moći“, poručili su lekari.

„Na kraju, tu je i mizoginija. Uvrede i pretnje upućene ženama nisu samo ‘incidenti’. To su duboko usađeni obrasci koji nose poruku da je žena objekat koji se može pregaziti, ućutkati, zloupotrebiti. Takvo ponašanje razgolićuje ne samo pojedinca, već čitav sistem vrednosti u kojem žene nemaju pravo na jednakost i dostojanstvo“, naveli su lekari.

Ocenili su da, kada se svi elementi spoje, dobija se „portret uniformisanog pojedinca koji deluje slepo poslušno, na komandu, verujući u svoju kosmičku ulogu pravednika u društvu“.

„Ovi obrasci nisu samo bezbednosni problem, već imaju ozbiljne posledice po mentalno i fizičko zdravlje pojedinca i čitave zajednice. Kao lekari podsećamo, nijedna komanda i nijedna uniforma ne mogu ukinuti pravo na lični izbor i osnovne principe ljudskosti i ne mogu biti razlog otuđenja nečijeg zdravlja“, poručili su oni.

Lekari su svoje obraćanje završili rečima:

„Empatija, gospodo policajci. Ako je izgubite, prestajete biti ljudi.“