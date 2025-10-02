Ekspo 2027
Poslovi Milenijum tima: Na red došla i sanacija leve obale Save
Milenijum tim će u okviru konzorcijuma raditi na sanaciji Savskog priobalja što je „jedan od ključnih infrastrukturnih koraka u okviru priprema za održavanje Ekspo 2027“
Više osnovnih i srednjih škola u Beogradu, Nišu, Čačku, Jagodini, Vranju i drugim gradovima dobilo je jutros dojave o postavljenim bombama. Policija je izvršila provere i u nekim slučajevima potvrdila da su dojave bile lažne.
Osnovna škola „Ivo Andrić“ na Kanarevom brdu dobila je jutros upozorenje o postavljenoj bombi, ali je nakon policijske provere utvrđeno da je dojava lažna, a pa su se svi vratili nazad u prostorije.
Dojava o bombi stigla je na mejl škole, rekao je za FoNet jedan od zaposlenih u toj ustanovi.
Sagovornik FoNeta tvrdi i da su dojave o bombi poslate u više beogradskih škola, ali da nema preciznijih informacija o koliko je škola reč.
U više osnovnih i srednjih škola na teritoriji Beograda, Niša, Čačka, Jagodine, Novog Pazara, Vranja, Sombora i pojedinih opština stigle su dojave o podmetnutim bombama.
Rad policije je u toku, nastava je odložena, javlja Radio-televizije Srbije.
U Moravičkom okrugu mejlom su stigle dojave o postavljenim bombama u 26 okruga – U Čačku u 11 škola, u Gornjem Milanovcu u 6, u Lučanima i Guči u 4 i u Ivanjici u pet škola.
Dojava o postavljenim bombama je stigla i u Vranje, policija je na terenu, istraga je u toku, a učenici i zaposleni su vraćeni kući, potvrđeno je za RTS.
Izvor: Fonet
