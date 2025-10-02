Državna represija

01.октобар 2025. B. B.

Šestoro novosadskih aktivista ostaje u kućnom pritvoru

Aktivisti su uhapšeni zbog toga što su navodno pripremali državni udar 15. marta, na velikog protesta u Beogradu. Teren za njihovo hapšenje pripremile su prorežimske televizije sa nacionalnim frekvencijama tako što su emitovale nezakonito nastali snimak njihovog razgovora

Iz njuzletera

01.октобар 2025. Katarina Stevanović

Škola na dijalizi

Zbog problema s bubrezima, četrdesetak dece redovno mora da radi dijalizu. Zbog toga često izostaju sa nastave, a oni koji su na hemodijalizi, školu mogu da pohađaju u bolnici. Kako to izgleda i sa kojim se sve problemima deca na dijalizi suočavaju