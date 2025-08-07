Provooptuženi u slučaju „Jovanjica” Predrag Koluvija investitorima u njegovu novu plantažu konoplje garantuje dupliranje novca. A proizvodiće, recimo, cigarete i rakiju, sve legalno i sve za inostrano tržište

Kao sadnice paradajza na pijaci – tako Predrag Koluvija reklamira konoplju na sopstvenoj plantaži i poziva posetioca sajta njegove firme „Jovanjica Nova” da investiraju u nju i dobro zarade.

Objašnjava kako je sve legalno, da poseduje sve dozvole, te da su o tome obavešteni i MUP i Ministarstvo zdravlja.

U videu na sajtu „Raskonop” govori i o tome da se proizvode cigarete od konoplje za inostrano tržište, po potpisanim ugovorima, i objašnjava kako svi zainterosavani mogu da investiraju u taj biznis.

Video se pojavio i na Iksu (X).

U jednom drugom snimku objavljenom na TikToku pre nekoliko dana, dvojica momaka govore o „legalnoj vutri” koju gaje po selima u Srbiji i tome kako svako može da za 50 evra postane vlasnik jedne biljke na plantaži. Sav posao onda obavljaju oni, a vi kasnije „ubirate” plodove investicije.

Još dodaju da je to način da se sela obnove.

Šta sve nudi Jovanjica Nova?

Osim informacija o tome kako može da se investiera u plantažu konoplje, na sajtu „RasKonop”, veb adresi firme „Jovanjica Nova”, izlistan je niz proizvoda koji su namenjeni isključivo za izvoz.

U ponudi je i rakija od konoplje i šljive, koja se prodaje od 2024. godine.

U planu je da od 2026. krene inostrana prodaja izolacionih proizvoda od konoplje. Do kraja iste godine ili u prvoj polovini 2027. u ponudi bi trebalo da se nađu i tekstil i ekskluzivna garderoba od konoplje, a do kraja 2025. kupci iz inostranstva trebalo bi da mogu da kupe i cigarete bez nikotina od biljke sa plantaže.

Tokom 2025. inostranim kupcima bi trebalo da budu ponuđeni i prehrambeni proizvodi od konoplje.

U ponudi naredne godine trebalo bi da budu i građevinski blok od konoplje, hrana za životinje, te ekološka alternativa drvetu.

Od Jovanjice do nove firme

Predrag Koluvija, kome se pred Specijalnim sudom za organizovani kriminal u Beogradu sudi zbog poseda najveće plantaže marihuane u Evropi, osnovao je 2023. godine novu firmu. Iako prvooptužen, on se ne pojavljuje na suđenjima i ne odustaje od konoplje. Njegov branilac je visoki funkcionber Srpske nalredne stranke i narodni poslanik Vladimir Đukanović.

Pred sudom su se najpre vodila dva postupka, ali su ona kasnije objedinjena.

Objedinjeni sudski postupak „Jovanjica” počeo je iznova početkom maja 2025. godine, jer se promenio član sudskog veća.

Predrag Koluvija izostao je sa više uzastopnih ročišta zbog „problema sa srcem”. Stoga je sudsko veće 8. jula 2025. donelo naredbu da se sprovede sudsko-medicinsko veštačenje njegovog zdravstvenog stanja.

„S obzirom na to koliko se dugo Koluvija ne pojavljuje na suđenju, i imajući u vidu njegove društvene aktivnosti, sud donosi naredbu da se izvrši veštačenje njegovog zdravstvenog stanja”, obrazložio je tada svoju odluku sudija Zoran Ganić.

Predviđeno je da veštačenje obavi Institut za sudsku medicinu. Veštaci će izvršiti uvid u medicinsku dokumentaciju dostavljenu sudu, kao i u dokumentaciju iz svih zdravstvenih ustanova u kojima je Koluvija lečen, kako bi se utvrdilo da li je sposoban da prati suđenje u ovom predmetu.

Institut je obavezan da sudu dostavi nalaz u roku od 30 dana. Veštaci su upozoreni da su sve činjenice do kojih dođu u vezi sa ovim veštačenjem poverljive, te da je lažno davanje stručnog mišljenja protivno zakonu.

U slučaju „Jovanjica“ sudi se i inspektorima IV odeljenja beogradske policije, optuženim za zloupotrebu službenog položaja.

Jedan od njih, Milan Isakov izjavio je u septembru 2023. na suđenju za nedozvoljenu proizvodnju marihuane na poljoprivrednom dobru „Jovanjica“ da je video fabriku droge na tom imanju, ali da zbog zdravstvenih razloga nije učestvovao u pretresu.

On je dodao i da je Koluvija pominjao svoje veze sa politikom.

Na pitanje odakle mu operativna saznanja o Jovanjici, rekao je od inspektora Slobodana Milenkovića i Dušana Mitića. Upitan ko mu je dao nalog da Koluviju vrati u Beograd, on je rekao „Milenković“.

Inače, u avgustu 2023. Slobodan Milenković smenjen je sa mesta načelnika Odeljenja beogradske policije za borbu protiv droga, a Dušan Mitić sa mesta operative. Formalnom odlukom Kabineta MUP-a raspoređeni su na druga radna mesta izvan Odeljenja za borbu protiv droge, saopšila je Advokatska kancelarija Tomanović koja zastupa Milenkovića u slučaju Jovanjica.

„Odluka političkog vrha policije je u suštini smena inspektora i predstavlja pre svega direktno sprečavanje dalje istrage i provere operativnih saznanja koja projekat „Jovanjica“ vode do centara moći u našoj državi. Ova smena je i osveta policajcima i pritisak pred dolazeće svedočenje“, navedeno je tada u saopštenju.

Javnost je krajem 2024. doznala da su funkcioner Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović i nekadašnji vlasnik portala Objektiv Aleksandar Papić, preko posrednice, Slobodanu Milenkoviću nudili mito od 100.000 evra da zataška slučaj Jovanjica i da mu je proručeno da to rade u ime predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Službena beleška inspektora koja je objavljena krajem 2024. i u kojoj su navedene ove tvrdnje, nije nosila oznaku „strogo poverljivo“ niti oznaku bilo kog stepena tajnosti. To ukazuje da su nadležni pokušali da spreče da do javnosti dođe informacija o službenoj belešci policajca koji je uhapsio Predraga Koluviju, suvlasnika „Jovanjice”.

Slučaj „Jovanjica”

Slučaj „Jovanjica” jedan je od najvećih i najkontroverznijih kriminalnih procesa u savremenoj Srbiji. U centru afere nalazi se Predrag Koluvija, vlasnik firme „Jovanjica” , koja je navodno proizvodila organsku hranu i industrijsku konoplju. Međutim, novembra 2019. godine, policija je na imanju ove firme u Staroj Pazovi otkrila veliku ilegalnu plantažu marihuane.

Tom prilikom je zaplenjeno oko 1,6 tona marihuane, kao i oko 65.000 stabljika kanabisa u različitim fazama rasta. Pored droge, pronađena je i oprema za profesionalni uzgoj, lažne policijske isprave i oružje.

Koluviju su zaustavili ispektrori IV odeljenja beogradske policije, Milan Isakov i Slobodan Milenković.

Isakov je kasnije rekao da je Koluvija bio „izuzetno kooperativan” kada su zaustavili njegov automobil, da je iz džepa izvadio službenu legitimaciju i rekao da radi u kabinetu ministra unutrašnjih poslova. Dodao je da je legitimacija izgledala verno, ali je kasnije utvrđeno da je lažna.

Koluvija je optužen da je bio vođa organizovane kriminalne grupe, uz podršku više pripadnika policije, BIA i drugih bezbednosnih struktura. Suđenje je bilo podeljeno u dva slučaja: „Jovanjica 1” (protiv Koluvije i saradnika) i „Jovanjica 2” (protiv državnih službenika koji su mu navodno pomagali), ali je kasnije objedinjeno.

Više pripadnika policije, BIA i vojnih struktura optuženo je da su pomagali Koluviji: obezbeđivali, prikrivali, davali logistiku. Tvrdnje da je imao političku zaštitu, ali to još nije sudski dokazano.

Koluvija je bio 2015. u delegaciji predsednika Srbije tokom poslovne posete Rusiji. Opozicija tvrdi da je slučaj zataškavan i da ima veze sa vrhom vlasti, što vlast negira. Aleksandar Vučić i drugi funkcioneri su tvrdili da je „Koluvija nevin dok se ne dokaže suprotno”.

Firma „Jovanjica“ bila je od 28. novembra 2019. u blokadi, ali su u julu 2025, prema podacima NBS, njeni računi odblokirani.

