Dok se ceo Beograd već godinama ruši, ponovo alfaltira, pa iznova ruši, vojna vozila i tenkovi na ulicama Novog Beograda napravi su novi kurcšlus. A tek treba da izađu na ulice za Vojnu paradu

Tenkovi i vojna vozila juče su doveli do kolapsa na ulicama Novog Beograda i Zemuna, usled izmena režima saobraćaja.

Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije će 20. septembra realizovati manifestaciju „Snaga jedinstva 2025” na prostoru oko Palate Srbija, zbog čega su i tenkovi raspoređeni na ulicama Beograda, kao deo pripreme same manifestacije.

Kretanje teške mehanizacije izazvalo je oblake prašine, a pojedine deonice puta dodatno su oštećene, pa su vozači svedočili kako je asfalt „smrvljen“ pod gusenicama.

Na ulicama su bili i vojni kamioni, kamioni sa protivavionskim raketama, oklopna vozila, dronovi, oklopni transporteri, višecevni raketni bacači i tenkovi.

Studenti: Milionče pa jovo nanovo

Studenti Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu oglasili su se povodom pojavljivanja vojnih vozila i opreme na ulicama Novog Beograda, takođe aludirajući koliko su vojna vozila uništila sam kolovoz.

Pored poruke „Pa da l’ misliš da možeš (da nas zastrašiš)“ na objavi studenata u blokadi Elektrotehničkog fakulteta stoji i „Pazite samo da vam tenkovi ne ruiniraju ovo malo jada od puteva koje imamo“.

Jasno aludirajući na potpuno uništavanje asfalta od strane tenkova i drugih vojnih vozila, ali i na to toliko će Beograd koštati popravka oštećenog asfalta.

Pa da l’ misliš da možeš (da nas zastrašiš)? P. S. Pazite samo da vam tenkovi ne ruiniraju ovo malo jada od puteva koje imamo… mada znamo da volite da učestalo prekopavate grad, napravite haos u saobraćaju, ugradite se za koje milionče, pa jovo nanovo. — ETF Blokada (@etfblokada) September 11, 2025

Brojne popravke kolovoza ovog leta

U avgustu ove godine Beogradski odbor stranke Srbija centar saopštio je da asfaltiranje Ulice Teodora Drajzera još nije završeno, iako je rok za završetak radova tri puta odlagan, pa traju već skoro 11 meseci umesto sedam.

Samo asfaltiranje te ulice i zamena vodovodnih cevi u dužini od 2.000 metara koštalo je čak 1,8 miliona evra.

Asfalt na Zelenom vencu se u junu ove godine popravljao iako su radovi na njemu bili završeni svega mesec dana pre ponovnog saniranja, pisalo je „Vreme“.

„Očekujem da to bude odrađeno u narednih nekoliko meseci i prema informacijama koje su mi dali, do kraja godine ćemo imati taj prolaz koji će izgledati kao prolazi na Terazijama“, rekao je Šapić tada.

Asfaltiranje ovog leta bilo je i u ulici Vojislava Ilića i ulici 99 palih boraca u Ugrinovcima.

Sve kampanje rovare Trg republike

Svakako najpoznatiji radovi ovog leta pripali su Trgu republike.

Najave o rekonstrukciji čule su se tokom gradske predizborne kampanje još davne 2016, kada je tadašnji gradonačelnik Siniša Mali najavio da će nakon preuređenja Beograđani, ali i svi turisti koji posete Beograd, konačno osećati kao da su na „centralnom trgu glavnog grada Srbije“. Dobili su izbetoniran prostor bez ikakvog sadržaja.

Devet godina kasnije, u julu 2025. prolazak centralnim trgom je otežan prevozom, ali i pešacima, pošto se Trg ponovo, po ko zna koji put, rekonstruisao.