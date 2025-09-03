Smenjena je dekanka beogradskog Medicinskog fakulteta Tatjana Simić, kao i svi prodekani za nastavu. Na mesto vršioca dužnosti dekana ovog fakulteta postavljena je profesorka Nataša Milić, piše FoNet.

„Na sednici Saveta Medicinskog fakulteta, održanoj u utorak, doneta je nezakonita odluka o prestanku mog mandata, usled navodnog kršenja Kodeksa profesionalne etike, kako je obrazložio presedavajući Saveta Marko Lens”, navela je Tatjana Simić.

Simić je ukazala da su odluci prethodile višemesečne aktivnosti Lensa, u svojstvu člana Etičkog odbora Srbije, uperene protiv nje i Fakulteta.

Pošto je Simić smenjena bez predloga Naučno-nastavnog veća, to je prema mišljenju profesora Ognjena Radonjića urušavanje autonomije Univerziteta u Beogradu.

Portal Nova.rs piše da je Milić javnosti postala poznata kao prva koja je podnela neopozivu ostavku na mesto prodekana, kada se u decembru prošle godine Medicinski fakultet priključio blokadama.

Ipak, za ovaj portal je rekla da podržava studentske blokade i istakla da nije očekivala imenovanje. Prethodno je podnela ostavku na mesto prodekana zbog, kaže ona, neslaganja sa načinom rukovođenja fakulteta, kao i zbog podrške studentima u blokadi.

Ko je Nataša Milić, v. d. dekanka?

Otac Nataše Milić je nekadašnji član Srpske radikalne stranke, prof. dr Miljko Ristić koji je bio na čelu Kliničkog centra Srbije od 2012. do 2015. godine.

On u izjavi za Nova.rs kaže: „Od sve moje dece, moram da priznam da je Nataša uvek bila najambicioznija i najvrednija. Uvek je prednjačila u školi, a bila je i student generacije, sa prosekom 9,96. Dešavalo se i da poništi ocenu devet na ispitu, koliko je bila uporna da bude najbolja. Mislim da ipak nije imala ambicije da postane dekan, ali o tome ne odlučuje ni ona, a ni studenti sa kojima se zbližila. Nikada je nisu zanimale političke funkcije, nije ni u jednoj stranci“.

Na sajtu Medicinskog fakulteta u Beogradu piše da je dr Nataša Milić vanredni profesor na Katedri za Medicinsku statistiku i informatiku i upravnik Instituta za Medicinsku statistiku i informatiku.

Glavne oblasti istraživanja kojima se bavi su: dizajn i analiza prekliničkih, kliničkih i javno-zdravstvenih istraživanja, analiza podataka o preživljavanju, multivarijantno modelovanje, integrativne studije, sistematski pregledi, meta-analize i meta-istraživanje.

Dugogodišnji je istraživač saradnik prestižne Mejo klinike u Ročesteru, SAD. Predsednik je komisije za master studije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i predsednik programskog saveta doktorskih studija iz Biomedicinske informatike.

Izvor: FoNet/Nova.rs