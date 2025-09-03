Javni tužilac Vrhovnog javnog tužilaštva Goran Ilić

Novi Sad

03.septembar 2025. T. S.

Tužilac Ilić: Zarobljene institucije sprečavaju istragu policijskog nasilja

„Ova priča je u suštini priča o zarobljenoj državi i o državi u kojoj ne postoje nezavisne institucije. Da Služba unutrašnje kontrole unutar policije funkcioniše na način na koji bi trebalo da funkcioniše, ona bi morala da utvrdi da li je primena policijskih ovlašćenja bila opravdana i da o tome u jednom izveštaju obavesti javnost“, kaže javni tužilac Goran Ilić o intervenciji policije ispred DIF-a u Novom Sadu

Beogradski univerzitet

03.septembar 2025. I.M.

Radonjić: Puč na Medicinskom fakultetu

Dekanka Medicinskog fakulteta Tatjana Simić smenjena je bez predloga Naučno-nastavnog veća, što po mišljenju profesora Ognjena Radonjića predstavlja urušavanje autonomije Univerziteta u Beogradu