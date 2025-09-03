Profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Ognjen Radonjić izjavio je, gostujući u jutarnjem programu N1, da smena dekanke Medicinskog fakulteta Tatjane Simić predstavlja svojevrsni „puč“, i da otvara mogućnost daljem bezakonitom smenjivanju dekana na fakultetima.

„Iznenadilo me je kada sam pročitao vest o smenjivanu da nije bilo dodatnih vesti, jer ovde je sad suština na koji način je izvršena ta smena. Nije u pitanju persona o kojoj se govori, već je reč o proceduri. Oni (vlast) stalno nama puštaju probne balone, pa ako neki balon ‘prođe’ – oni nastave dalje. Ono što sam saznao je da je nju smenio Savet Univerziteta u Beogradu. E sad, imate u Zakonu o visokom obrazovanju u članu da Savet bira i razrešava dekana, ali u članu 64, stavka 4 se kaže da je bliži postupak definisan Statutom visokoškolske ustanove“, kaže Radonjić i dodaje da je i u Statutu Univerziteta u Beogradu jedna od osnovnih stavki koja kaže da je autonomija Univerziteta da visokoškolska ustanova donosi svoj Statut i procedure biranja i razrešavanja dekana.

Ističe da je poenta da Savet povodom ovog pitanja isključivo donosi odluke na osnovu predloga Naučno-nastavnog veća, stručnog tela, a to se nije desilo.

Foto: Zoran Mrđa Ognjen Radonjić

„Dakle, vi ne možete ni da birate dekana bez predloga Naučno-nastavnog veća, ni da ga smenjujete“, podvlači Radonjić.

Pošto toga nije bilo, alternativa je da najmanje 30 redovnih profesora podnese predlog, ali Naučno nastavnom veću, pa onda taj organ donosi predlog o smeni dekana sa čime se ide na sednicu Saveta Univerziteta u Beogradu.

„Ovde se ništa od toga nije desilo, već je Savet direktno smenio dekanku, što je direktno ugrožavanje autonomije Univerziteta. U Savetu imate 25 odsto članova države, zatim studente, vorovatno one ‘koji vole da uče’, našli su se i neki profesori, i formirana je većina za nezakonitu smenu. Opet kažem, ovo je probni balon, i ovo može da se desi svakom fakultetu u Srbiji i da to može da se desi i na nivou Rektorata“, zaključio je Radonjić.

