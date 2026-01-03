Život u bedi

03.januar 2026. Milica Srejić

Siromaštvo u Srbiji: Kako preživeti još jednu godinu

U Srbiji barem četvrtina ljudi jedva spaja kraj s krajem, a broj apsolutno siromašnih država namerno i ne objavljuje. Ti ljudi su, kaže sagovornik „Vremena“, osuđeni na lažna obećanja i političke ucene vlasti, i na život sa nosom tik iznad vode