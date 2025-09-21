Saobraćajne gužve u Beogradu nastavljaju se i nakon vojne parade, jer pojedine ulice još uvek nisu prohodne. Zbog triatlona na Adi gradski prevoz će se i u nedelju (21. septembar) odvijati po izmenjenom režimu

Vojna parada je završena u subotu (20. septembar), ali ulice Beograda još uvek nisu potpuno prohodne, a izmene saobraćaja i dalje važe.

U Bulevaru Nikole Tesle u blizini kružnog toka kod Ušća i dalje su parkirana vozila Vojske Srbije, kao i Gradske čistoće, prenosi N1. Iako se vozila polako sklanjaju, najavljeno je da će izmene saobraćaja važiti do 25. septembra.

Uz to, kako je navedeno na sajtu Sekretarijata za saobraćaj, i u nedelju (21. septembar) nas očekuju izmene u saobraćaju zbog prvenstva Srbije u triatlonu.

Takmičenje će biti održano na Adi Ciganliji i okolnim saobraćajnicama, a takmičari će plivati 1,9 km u Savskom jezeru, voziti bicikl 90 km kroz teritoriju više beogradskih opština i trčaće 21,1 km oko Ade Ciganlije (tri kruga). Start trke je u 7 sati, a proglašenje pobednika se očekuje oko 13 časova.

Za potrebe realizacije manifestacije, saobraćaj će biti obustavljen kako na gradskim, tako i na republičkim saobraćajnicama.

Izmenjeni režim saobraćaja: do 12.30

U periodu od 5.30 sati do 12.30 sati biće zatvoren deo auto–puta A2 (Miloš Veliki), od raskrsnice sa magistralnim putem M26 (Barič) do Petlje Surčin jug, u smeru ka Beogradu, kao i izlaz sa auto–puta E-75 na Petlju Surčin jug.

U periodu od 6 do 12.30 sati biće zatvoreni:

–kružni tok iz pravca pristupne saobraćajnice Beogradu i Surčinske ulice ka Ulici Dr Ivana Ribara i Vojvođanskoj, kao i iz Ulice Dr Ivana Ribara ka Vojvođanskoj i Surčinskoj ulici, u smeru ka Gandijevoj ulici;

–Vojvođanska ulica, od Ulice Dr Ivana Ribara do Egipatske ulice, kao i sve raskrsnice prilaznih saobraćajnica u Vojvođansku ulicu, u smeru ka Gandijevoj ulici;

–Egipatska ulica, od Vojvođanske ulice do Ulici Tošin bunar, kao i sve raskrsnice prilaznih saobraćajnica u Egipatsku ulicu, smer ka Ulici Tošin bunar;

–Ulica Tošin bunar, od Egipatske ulice do Bulevara heroja sa Košara, kao i sve raskrsnice prilaznih saobraćajnica u Ulicu Tošin bunar, u smeru ka Bulevaru Heroja sa Košara;

–Bulevar Heroja sa Košara, od Ulice Tošin bunar do Ulice Jurija Gagarina, kao i sve raskrsnice prilaznih saobraćajnica u Bulevar Heroja sa Košara, u smeru ka Savi;

–Most na Adi, kao i sve raskrsnice prilaznih saobraćajnica na Most na Adi, smer ka Topčideru;

–Izlaz sa kružnog toka Mosta na Adi ka Bulevaru vojvode Mišića, smer ka Obrenovcu;

–Radnička ulica, od Bulevara vojvode Mišića do Savske magistrale (E-763), u smeru ka Obrenovcu;

–Izlaz sa Ade Ciganlije u Radničku ulicu i na Savsku magistralu.

Izmenjeni režim saobraćaja: do 15.30

U periodu od 6 do 15.30 sati biće zatvoreni sledeći delovi:

–pešačko-biciklistička staza od Ade Ciganlije do Beogradskog sajma kod Rečne policije;

–mali kružni tok (posle Sajma) ka Stenki;

–Bulevar Vudroa Vilsona od terminusa linija javnog gradskog prevoza (TC „Galerija”) do ulaza na Beogradski sajam, u smeru ka Beogradskom sajmu;

–pešačko-biciklistička staza na Mostu na Adi od Ulice Jurija Gagarina do Radničke ulice;

–raskrsnica ulaz iz Radničke ulice na Adu Ciganliju;

–raskrsnica izlaz sa Ade Ciganlije u Radničku ulicu i na Savsku magistralu.

Kako se navodi u saopštenju, u slučaju ranijeg završetka biciklističkog segmenta, saobraćajnice koje se koriste za ovaj deo trke, mogu biti i ranije otvorene za regularan saobraćaj.

Takođe, zbog održavanja međunarodne trke spoljna garaža TC „Galerija” neće biti u funkciji u nedelju, 21. septembra u periodu od osam do 16 časova. Ulaz u podzemnu garažu TC „Galerija” biće omogućen iz Bulevara Vudroa Vilsona i pored mosta Gazela, dok bi izlaz takođe trebalo da bude omogućen i ka Kuli Beograd/Ulica Nikolaja Kravcova i ka mostu Gazela. Iz preduzeća „Beograd na vodi” i TC „Galerija” navode i to da, ukoliko nadležni organi procene to da, iz razloga bezbednosti, treba zatvoriti izlaz iz podzemne garaže tržnog centra ka Gazeli, obezbeđenje TC „Galerija” će u navedenom periodu organizovati saobraćaj u garaži i usmeravati ga ka Kuli Beograd/Ulici Nikolaja Kravcova.

Izvor: N1