„NIS i u otežanim okolnostima nastaviti da obezbeđuje stabilno snabdevanje domaćeg tržišta naftom i naftnim derivatima“, tvrdi ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović

Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država (SAD) odložilo je, po šesti put, primenu sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS), ovog puta do 26. septembra.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović istakla je da će „NIS i u otežanim okolnostima nastaviti da obezbeđuje stabilno snabdevanje domaćeg tržišta naftom i naftnim derivatima“, piše RTS.

„Krajnji cilj je uklanjanje NIS-a sa liste sankcija Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija SAD, što je proces koji ne zavisi od Srbije. Nadamo se da će nastavak razgovora na visokom nivou između SAD i Rusije doprineti napretku za ceo paket američkih sankcija ruskim kompanijama, kao i dogovoru koji bi mogao pozitivno da utiče na otklanjanje neizvesnosti i u vezi sa Naftnom industrijom Srbije i uklanjanja kompanije sa liste sankcija“, istakla je Đedović Handanović.

„Sankcije rezultat globalne politike“

Ukazala je da je Srbija dosadašnjim odlaganjem sankcija uspela da sačuva energetsku sigurnost.

„Uprkos složenim okolnostima na koje ne možemo da utičemo, obezbeđeno je da rafinerija ima dovoljno sirove nafte i da nastavi sa radom i zahvalni smo američkoj administraciji na dosadašnjem razumevanju. Situacija ostaje složena i država nastavlja da ulaže maksimalne napore i da vodi aktivan dijalog i sa američkom i sa ruskom stranom“, naglasila je resorna ministarka.

Podsetila je i da Srbija ničim nije doprinela uvođenju sankcija NIS-u i da su one rezultat globalne politike.

„Nastavićemo da se borimo svim diplomatskim sredstvima da bi se obezbedila stabilnost snabdevanja za naše građane i privredu“, zaključila je Đedović Handanović.

Direktor „Srbijagasa“ Dušan Bajatović ocenio je juče da NIS trenutno radi normalno, a da su zalihe goriva u Srbiji dovoljne za šest do osam meseci, kao i da nema opasnosti od cenovnih udara ili nestašica nafte.