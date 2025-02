Novi protest studenata održaće se 1. marta u Nišu. Društvenim mrežama uveliko se šire poruke podrške i ponude besplatnog smeštaja za one koji tog dana planiraju da posete jug Srbije. Ima, međutim, i onih drugih, koji su cene smeštaja u tom gradu za noć između 1. i 2. marta podigli u nebo.

Mnogi kao primer navode Dušana Milića, rukovodioca u niškom Javnom komunalnom preduzeću „Naisus“ i vlasnika apartmana „House of Mac“. Korisnici društvenih mreža navode da je Milić 1. marta podigao cenu sa 42 evra na 600 evra, a da je uslov minimalni ostanak dve noći, piše N1.

Milić je za portal Nova.rs potvrdio da je višestruko povećao cenu svog apartmana i dodao da je to njegovo pravo.

„Ne znam zašto sam ja na meti, kada to rade svi ugostitelji. No, nije važno. To je moje pravo. Ali bih napomenuo da me nijedan student nije pozvao i pitao za smeštaj, nego su to mahom firme koje uplaćuju novac za goste. Ovo nije političko pitanje, kako me prozivaju da sam SNS bot i tako dalje, ne. Ovo je strogo poslovno pitanje. Mi smo izašli u susret onim rezervacijama koje su preko ‘Airbnb-a’ i nijednu nismo otkazali, kao što mnogi jesu“, objašnjava Milić.

Vlasnik apartmana naglasio je da cene na Kopaoniku nisu iste zimi i leti, te da se tako i sada menja situacija sa cenama.

„Petak i subota su najskuplji dani, ono što je ranije bilo stotinak evra za dve osobe, sada je mnogo viće. Cene su varirale od 500, 600, pa i do 1.000 evra. Ljudi će i dalje otkazivati i povećavati cene, videćete“, rekao je Milić.

Namerno „pumpanje“ cena?

Dušan Milić nije jedini vlasnik apartmana koji je mnogostruko povećao cenu izdavanja 1. marta. Njegovim stopama pošli su i drugi, pa u apartmanu „Apel Lux“ dan pred protest (28. februar) noćenje košta 280 evra, dok nedelju dana kasnije, u subotu 8. marta, noćenje košta od 80 evra pa naviše. Slično je i u „Downtown rooms“, u kojima noć pred protest košta 245 evra, a sledećeg petka noćenje je od 32 evra.

Inače, na „Bukingu“, sajtu za pronalaženje smeštaja, za datum 1. mart postoje samo dva apartmana u ponudi u Nišu. Jedan je garsonjera u kojoj ne radi bojler, ali je, kako navodi vlasnik ,„sve ostalo ok“, a izdaje se za oko 9.000 dinara, a slična je cena i drugog smeštaja. Vrlo mala ponuda smeštaja je izuzetno neobična za ovaj sajt. Dan uoči protesta, „Buking“ nudi osam opcija, dok dan kasnije na ovom sajtu postoji izbor od čak 313 apartmanskih jedinica.

Astronomski skok cena u pojedinim apartmanima, kao i mala ponuda na internetu, naveli su građane da posumnjaju da cene ne diktira samo zakon ponude i potražnje, već da iza svega stoji drugačiji motiv – onemogućavanje noćenja onima koji dolaze iz drugih gradova, a, samim tim, i obeshrabrivanje ljudi da dođu na protest.

Besplatan smeštaj i lažne rezervacije

Zbog toga su Nišlije 18. februara napravile Fejsbuk grupu „Protesti Niš 1. mart“, koja je za samo 24 časa skupila preko 12.000 članova. Napravljen je i čet gde se mogu javiti oni koji nude besplatan smeštaj, hranu ili mogu na neki drugi način da doprinesu kao domaćini 1. marta. Tako sada mnoge Nišlije nude svoje domove potpuno besplatno studentima koji dolaze iz drugih gradova.

Administratori grupe naveli su da se svi koji nude smeštaj mogu javiti i popuniti formular, a da će on biti prosleđen studentima u blokadi kada plenumi i zvanično donesu odluku o protestu 1. marta.

I ovde se pojavila začkoljica. Pojedini organizatori besplatnog smeštaja upozorili su da „botovi“ vlasti, kako su naveli, lažno rezervišu takav smeštaj kako bi zauzeli mesta onima koji zaista žele da u protestu učestvuju.

„Pažnja: upozoravaju ljudi na Fejsbuk za smeštaj da se, nakon akcije sabotaže sa cenama smeštaja, pojavila nova akcija: kreirali su mnogo botovskih naloga koji navodno traže i besplatan smeštaj, da bi sve zauzeli ljudima koji bi stvarno došli na blokadu, a onda, naravno otkazali“, navodi se u upozorenju koje deli deo univerzitetskih profesora i studenata u blokadi.

U njemu se preporučuje da svi koji nude i organizuju besplatni smeštaj budu oprezni i „proveravaju profli takvih“, odnosno da li postoje njihove slike i objave vezane za protest, i slično.

„Ako ih nema, to bi trebalo da bude alarm“, navodi se u upozorenju.