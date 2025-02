“Gde se maješ 1. marta?” i “Vidimo se 1.3. u Nišu” neki su od transparenata kojima su studenti u subotu u Kragujevcu suptilno najavili naredni veliki protest koji planiraju.

Na društvenim mrežama već kruže tizeri sa najavom, a komentari i poruke podrške studentima ne prestaju da pristižu.

Studenti ETF-a su podeliliu šaljivu objavu na mrežama, koja takođe najavljuje ovaj protest.

Nadovezali su se na to što su studenti do sada pešačili do protesta u Novom Sadu i Kragujevcu.

“Vidimo da Nišlije pišu neki 1.3. Pa neće valjda opet da se šeta, Niš je minimum 8 dana šetnje”.

Smeštaj već gotovo rasprodat

U međuvremenu, na društvenim mrežama kruže i informacije da su smeštajni kapaciteti hotela i stanova koji se iznajmljuju za taj dan već popunjeni.

‌Na sajtu Booking.com ima još veoma malo preostalih aranžmana u Nišu za noć 1. na 2. mart. Cene smeštaja su regularne.

Zvaničnih objava o novom okupljanju u Nišu još uvek nema, a ostaje i da studentski plenumi izglasaju kako bi ova akcija tačno trebalo da se sprovede.

Studentkinja iz Niša, koja je želela da ostane anonimna, potvrdila je za “Vreme” da će protesta u Nišu zaista biti: “Imamo sada razne pojedinosti da dogovorimo i odlučimo, ali svi mnogo želimo da i Niš ugosti studente iz ostalih gradova. Energija na svakom protestu u Nišu je divna i građani su stvarno raspoloženi za ovakvu akciju. Ostaje samo da se dogovorimo oko cele organizacije”.