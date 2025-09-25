Nakon pokušaja rektora Vladimira Rankovića da prekine blokadu, građani i studenti jutros su se okupili ispred Rektorata u Kragujevcu kako bi sprečili ulazak zaposlenih. Međutim, zaposleni prošli pored njih i ušli u zgradu. Nakon legitimisanja od strane policije, okupljeni su se razišli

Nakon što je juče ujutru pokušan prekid blokade Rektorata u Kragujevcu od strane rektora Vladimira Rankovića, ovog jutra situacija je sledeća – građani su se okupili ispred kako bi onemogućili zaposlenima da uđu unutra, objavio je N1.

Građani su došli na bočni ulaz Rektorata, kako bi onemogućili zaposlenima da uđu unutra.

Zaposleni su, kako je preneo N1, došli na posao na poziv rektora.

„Rektor je nasilno ispreskakao kolege da bi ušao u zgradu, nismo hteli da se fizički obračunavamo ni sa kim. Oni su primenili silu, mi smo mirno stajali na vratima. Trenutno smišljamo način šta ćemo, ali ostaćemo ovde dok ne iznedrimo neko rešenje“, ispričala je Miona, studenktinja koja se nalazi u Rektoratu.

Međutim, zaposleni prošli pored njih i ušli u zgradu.

RTS javlja da su nakon pokušaja blokade stigli pripadnici policije i legitimisali okupljene ispred zgrade, koji su se potom razišli. Ispred zgrade Rektorata trenutno nema nikoga.

Univerzitet u Kragujevcu juče je saopštio da su se zaposleni u Rektoratu vratili na svoja radna mesta, navodeći da najavljena spoljašnja kontrola kvaliteta Nacionalnog akreditacionog tela (NAT) zahteva nesmetan pristup dokumentaciji i službenim prostorijama, što nije moguće obezbediti ukoliko zaposleni ne obavljaju radne zadatke u objektu Rektorata.

U saopštenju se dodaje da se studenti FILUM-a u blokadi i dalje nalaze u Rektoratu. Dekani fakulteta Univerziteta u Kragujevcu potom su u zajedničkom saopštenju izrazili punu podršku rektoru i rektorskom kolegijumu u njihovom radu na očuvanju zakonitosti, akademskog integriteta i institucionalne stabilnosti Univerziteta.

Istakli su da je ulazak zaposlenih u zgradu Rektorata opravdan i legitiman, posebno imajući u vidu najavljenu spoljašnju proveru kvaliteta od strane NAT-a, u okviru koje je neophodan pristup dokumentaciji i službenim prostorijama.

Izvor: N1 / RTS