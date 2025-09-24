U Kragujevcu se ponavlja novopazarski i novosadski scenario: rektor Univerziteta upao je u zgradu Rektorata sa još nekoliko ljudi za koje tvrdi da su obezbeđenje. Rektor kaže da strahuje od ugrožavanja akreditacije univerziteta

Posle čelnika novopazarskog i novosadskog univerziteta i rektor Univerziteta u Kragujevcu Vladimir Ranković ušao je u zgradu Rektorata sa još nekoliko ljudi za koje se pretpostavlja da je obezbeđenje i zaključao vrata.

Rektor je, kaže za „Vreme“ Vukašin Slavković, profesor na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu, došao na neki od sastanaka stručnih veća, a zatim se, prema rečima studenata, uputio u kancelarije rektorskog kolegijuma.

„Zatim su nasilno prekinuli lance na pratima i napravili neki vid kontrole ulaska i izlaska iz zgrade“, kaže Slavković koji se nalazi pred zgradom Rektorata.

U zgrade je u nekom trenutku bilo i zaključano i nekoliko studenata u blokadi koji su tu dežurali, javio je N1.

Na poziv studenata, pred Rektoratom su se okupili građani i profesori.

Rektor je zatim izašao iz zgrade i prema rečima Vukašina Slavkovića rekao okupljenima da postoji „pritisak odozgo, odnosno da komisija NATA za akreditaciju, da planira da dođe u prvoj polovini oktobra i da je ugrožena akreditacija ako se ne omogući pristup svim prostorima“.

„To je neka argumentacija koju slušamo ovih šest do osam meseci, od kad traju pritisci ministarstva, kako kroz plate, tako kroz i akreditaciju, odnosno Nacionalno akreditaciono telo. I on je pokazao neki papir koji u suštini nema ni delovodni broj, već samo njegov potpis. Mi smo rekli da mi nemamo u ovom trenutku nameru da pregovaramo, niti je ovo vid pregovora. Jedino što sam ga ja lično pitao jeste da nas zanima bezbednost studenata i da li će se ta blokada zapravo nesmetano odigrati, odnosno odigravati nadalje i da se studentima omogući da ulaze i izlaze nesmetano iz zgrade“, kaže Slavković.

Ranković: Nije bilo nasilnog upada

Ranković je u razgovoru sa profesorima rekao da nije bilo nikakvog nasilnog upada i da su on i službenici Rektorata ušli sa četvoricom članova obezbeđenja Univerziteta.

Studenti koji su bili unutar Rektorata nisu zaključani, nalaze se u holu i Svečanoj sali Rektorata i svako ko ima indeks može da uđe i razgovara sa njima, a i oni mogu slobodno da izađu, rekao je Ranković.

On je objasnio da je najavljena spoljašnja kontrola kvaliteta Nacionalnog akreditacionog tela koja zahteva nesmetan pristup dokumentaciji i službenim prostorijama, što nije moguće obezbediti ukoliko zaposleni ne obavljaju radne zadatke u objektu Rektorata.

Rektor je istakao da ukoliko bi predstavnici Nacionalnog tela za akreditaciju došli pred zaključana vrata Rektorata to bi automatski značilo negativan izveštaj i oduzimanje akreditacije.

„Mi jednostavno ne smemo da dozvolimo da zbog blokade Rektorata bude ugrožen rad svih 11 fakulteta našeg Univerziteta“, istakao je Ranković i dodao da su te činjenice svesni studenti koji su u blokadi Rektorata.

Studenti su odlučili da ostaju u zgradi Rektorata i blokadi.

U zgradi se i dalje nalazi rektor.

Zaposleni ponovo na radnim mestima

Rektorski kolegijum izdao je saopštenje u kome navodi da su se zaposleni u Rektoratu Univerziteta u Kragujevcu vratili na radna mesta.

Razlog za ovakvu odluku je, stoji dalje, najavljena spoljašnja kontrola kvaliteta Nacionalnog akreditacionog tela, koja zahteva nesmetan pristup dokumentaciji i službenim prostorijama. To, prema objašnjenju Univerziteta, nije moguće ukoliko zaposleni ne obavljaju svoje redovne radne zadatke u objektu Rektorata.

Slučaj upada u DUNP

U prostorije koje su zauzimali studenti u blokadi Državnog univerziteta u Novom Pazaru, krajem jula u pratnji zaposlenih u firmi za privatno obezbeđenje ušli su neki od čelnika Univerziteta i izbacili studente.

Pripadnici privatnog obezbeđenja, koje je angažovala rektorka Državnog univerziteta u Novom Pazaru Zana Dolićanin, postupali su u skladu sa zakonom prilikom ulaska u tu ustanovu, 29. jula, saopštilo je tužilaštvo 23. septembra.

U saopštenju Osnovnog tužilaštva u tom gradu se navodi da je policijskim proverama utvrđeno da je Dolićanin ugovorom angažovala firmu Guard security system 036 iz Kraljeva za pružanje usluga privatnog obezbeđenja, da se radi o licenciranoj firmi, te da u njihovom postupanju 29. jula nema elemenata krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti.

Tužilaštvo navodi da će protiv te kompanije za obezbeđenje biti podneta prekršajna prijava jer policiji nisu u roku od 48 sati dostavili izveštaj da su prilikom postupanja na Državnom univerzitetu koristiti sredstva prinude.

Upadi u Novom Sadu

Početkom jula, dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu Patrik Drid upao je na fakultet i iz njega izbacio studente u blokadi.

Studenti su kasnije pušteni u zgradu, a dekan je ponovo početkom septembra ušao na fakultet i izbacio studente. Zgradu fakulteta od tada je obezbeđivala policija.

Posle nekoliko dana i velikog protesta u Novom Sadu održanog 5. septembra, 8. septembra je posle sastanka sa studentima i nastavnim osobljem da je nađeno rešenje za dalji rad fakulteta i da će se nastaviti ispitni rok, navodeći da nema blokade zgrade fakulteta i da nema više policije u zgradi.

Policija je bila i u i pred zgradom novosadskog Filozofskog fakulteta.

Policija je na Filozofski fakultet došla na poziv dekana Milivoja Alanovića, koji je prethodno krajem avgusta ušao u zgradu sa grupom saradnika.

Razlog za prisustvo policije na fakultetu bila je bezbednost dekana. Prisustvo policije u zgradi fakulteta dovelo je do novih protesta ispred ove ustanove, koje je kulminiralo policijskom brutalnošću na protestu 5. septembra.

Policija je 8. septembra napustila Filozofski fakultet.

U noći između 5. i 6. septembra policije je bilo i u Rektoratu novosadskog univerziteta, gde je nekoliko sati držala sve koji su se u zgradi nalazili i nije im davala da napusti zgradu.

U Rektorat je u pratnji policije ranije te večeri ušao i rektor Univerziteta u Novom Sadu Dejan Madić.

Iste noći, dekan Prirodno-matematičkog fakulteta nije dozvolio ulazak policije na taj fakultet.

Izvor: N1/Vreme