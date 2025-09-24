Politika

24.септембар 2025. I.M.

Uglješa Đuričković: Državni udar u Zaječaru

Nastavak konstitutivne sednice u Zaječaru izazvao je haos u skupštinskoj sali. Opoziciona odbornica Dragana Rašić kaže za "Vreme" da je neko bacio dimnu bombu i da su svi napustili salu. Predsednik Skupštine Stefan Zankov prethodno nije odgovorio na pitanja o legalnosti sednice

24.септембар 2025. Marija L. Janković

Četvrt veka od pada Slobodana Miloševića: Đinđićevo slavlje i Koštuničino predskazanje

Kako je Zoran Đinđić u masi na Terazijama proglasio pobedu na opštim izborima 24. septembra 2000, kako je Vojislav Koštunica za „Vreme“ predvideo da će za tu pobedu morati da se bore, kako su režimski novinari odjednom zavoleli opoziciju, te noći kada su objavljeni rezultati prema kojima su Slobodan Milošević i njegova Socijalistička partija Srbije izgubili vlast

24.септембар 2025. Nemanja Rujević

Udar na medije: Šta će biti sa televizijama N1 i Nova S?

„Osećamo se kao u američkoj ambasadi u Sajgonu 1975. Čekamo da vidimo šta će biti i da li ćemo morati da se evakuišemo na neko bolje mesto“, opisuje glavni urednik “Danasa” Dragoljub Petrović atmosferu među novinarima medija koji rade u okviru Junajted grupe u koje spadaju televizije N1 i Nova S i nedeljnik “Radar”

24.септембар 2025. I.M.

BIRN: Špijuni u Beogradu imali mobilni i internet, poternica posle 11 dana

Cuj Guanghaj i Džon Miler, kineski i britanski državljanin koje traže SAD, pobegli su iz kućnog pritvora u Beogradu 4. avgusta, iako su bili pod elektronskim nadzorom. BIRN otkriva da su imali pristup mobilnim telefonima i internetu, dok je poternica za njima raspisana tek posle 11 dana