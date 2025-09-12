Rektor Univerziteta u Novom Sadu Dejan Madić kaže da je za njegovu smenu potrebno da ga razreše nadležna, statutarna tela

Rektor Univerziteta u Novom Sadu Dejan Madić izjavio je u petak da će, ukoliko bude smenjen, biti potpuno srećan i zadovoljan sa onim što je uradio.

On je rekao da je za njegovu smenu potrebno da ga razreše nadležna, statutarna tela, dodavši da ne može da kaže tačan datum kada će biti zakazane sednice tih organa jer „ima još mnogo da se radi“.

„Sve će da bude sazvano. Ako neko želi da me vidi napolju moraće jako da se potrudi, jer ću se i ja truditi da budem još bolji“, rekao je Madić za FoNet.

Napomenuo je da bi u narednih nekoliko dana trebalo da se steknu uslovi da bude regulisano i preuzimanje stvari koje su u Rektoratu ostale iza studentske blokade.

On je naveo da će te stvari biti spuštene u garažu, kao i da će za pojedine biti potrebno i „dokazivanje pripadnosti“.

Naveo je i da je zadovoljan današnjim susretom sa studentima, koji je ocenio kao srdačan.

Madić nije dao konkretan odgovor na pitanje kada će policija napustiti Rektorat, ocenivši da nije narušena autonomija Univerziteta.

„Autonomija je ugrožena ako ja želim da predajem i neko onemogućava moje pravo na rad“, rekao je Madić.