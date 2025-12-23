Profesor dr Vladimir Dugalić najpre je smenjen sa mesta načelnika odeljenja Prve hirurške klinike Kliničkog centra, a sada je dobio i otkaz, i sve to jer je kritikovao ministra zdravlja Zlatibora Lončara i među prvima podržao studentske proteste

Profesor doktor Vladimir Dugalić više nije hirurg Prve hiruške klinike, odlučilo je rukovodstvo Kliničkog centra Srbije na čelu sa prof. dr Jelenom Drulović, saopštila je Advokatska kancelarija Tomanović.

„Neizvršavajući pravnosnažnu sudsku odluku kojom je poništeno smenjivanje Dugalića sa mesta načelnika II odeljenja, odlučili su se za otkaz Ugovora o radu, nalazeći izgovor u navodnom nepotpisivanju novog nezakonitog aneksa netačne sadržine“, navedeno je u saopštenju, prenosi FoNet.

„Time su stvoreni uslovi da Dugalić zatraži zaštitu svojih prava ne samo pred radnopravnim pravosudnim institucijama, nadležnom inspekcijom rada, već i pred krivičnopravnim institucijama“, saopštila je advokatska kancelarija Tomanović.

Navedeno je da je za teže povrede prava drugoga od lica koje imenuje Vlada Srbije nadležno Tužilaštvo za organizovani kriminal.

Kao jedan od najcenjenijih stručnjaka za hirurgiju jetre u regionu Dugalić je prethodno, krajem prošle godine, smenjen sa mesta načelnika odeljenja Prve hirurške klinike, jer je kritikovao ministra zdravlja Zlatibora Lončara i među prvima podržao studentske proteste.

Optužbe na račun Zlatibora Lončara

Krajem 2024. godine Dugalić je izjavio da su transplantacije jetre u Srbiji „na samom dnu evropske liste“ i naveo da na taj zahvat čeka oko 2.000 ljudi, i da se taj broj godinama ne menja.

„Naši pacijenti zbog nedovoljnog broja donora, u očaju i strahu, odlaze inostranstvo u nesigurnu potragu za zdravim organom, koji im je jedina šansa da prežive“, naveo je tada Dugalić za portal Nova.

Dugalić je tada naveo i da je 2012. godine, tada doktor, a sada i ministar zdravlja Zlatibor Lončar, rekao tadašnjem direktoru Kliničkog centra Beogradu Miljku Ristiću da za samo 15 dana može da organizuju ekipu i kompletan program transplantacije jetre.

„Na pitanje za koliko može da organizuje program transplantacije, dr Lončar je bez ustezanja odgovorio: ‘Ja mogu za 15 dana!’ Iako skoro bez ikakvog iskustva u hirurgiji jetre, on je dao prilično neodgovornu izjavu“, rekao je Dugalić i istakao da je tog dana Lončar „dobio odrešene ruke za transplantacije jetre“.

„Tek kada je postao ministar, 2014. godine, počeo je da organizuje transplantacioni program, jer je verovatno tek tada dobio pristup novcu. Napravio je odmah dogovor sa hrvatskim hirurzima, koji su bili dobro plaćeni da dolaze u Srbiju i rade transplantacije. Nijednu transplantaciju jetre u poslednjih 10 godina, od kada je on na čelu ministarstva, nisu uradili srpski hirurzi“, rekao je Dugalić krajem 2024. godine.

Istakao je da Lončar „nikada nije zvao u transplantacioni tim nijednog hirurga u Srbiji koji se ozbiljno bavi hirurgijom jetre“.

Dugalić je specijalista abdominalne hirurgije, a više od 30 godina bavi se opštom hirurgijom, sa posebnim interesovanjem za hirurgiju jetre, pankreasa i žučnih puteva. Obrazovao se po najprestižnijim svetskim zdravstvenim centrima.

Njegova oblast naučnog i kliničkog interesovanja su benigne i maligne bolesti u hirurgiji jetre, žučnih vodova i pankreasa. Proteklih godina je veliku pažnju je usmerio na razvoj projekta trodimenzionalne (3D) rekonstrukcije jetre, CT simulacije i navigacije u hirurgiji jetre.

Veliki praznični popust na „Vreme“ – pretplate 25 odsto jeftinije do sredine januara. Poklonite pretplatu sebi ili nekom drugom, čitajte što je bitno.