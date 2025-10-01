Da li je urednica trebala da izbaci deo u kojem dečak kaže „studenti bore za pravdu", da li je trebalo da nađe dete koje bi reklo kontra - „studenti su loši“ da bi se postigao balans i da li su oštećena prava deteta u emisiji na javnom servisu

Jedno dečje „studenti se bore za pravdu“ u emisiji „Važne stvari“ koja se emituje u okviru dečjeg programa na RTS-u, izazvalo je bujicu komentara, prijavu REM-u, disciplinski postupak i proteste podrške i pokude. Iako je postojalo neophodno odobrenje roditelja da dete govori u emisiji, Upravni odbor javnog servisa Srbije „tuži“ svoje novinare da su povredili prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga.

Rade Veljanovski, profesor Fakulteta političkih nauka u penziji i nekadašnji član brojnih regulatornih medijskih tela, smatra da prava deteta u RTS-ovoj emisiji nisu prekršena, jer po međunarodnoj Unicefovoj deklaraciji o pravima deteta, dete ima pravo da se izrazi i kaže svoje mišljenje.

„Emisija nije politička i spontano se došlo do tog pitanja, pa je dete spontano i odgovorilo“, govori Veljanovski za „Vreme“.

Temu je uvelo dete, ne novinar

Nevena Vučkovic Šahović, profesorka međunarodnog javnog prava i prava deteta i osnivačica Centra za prava deteta, kaže za „Vreme“ da nije po sredi „zloupotreba dece u političke svrhe“.

„Dete je iskazalo svoj autentičan stav o društvenim dešavanjima, što predstavlja ostvarivanje prava na participaciju“, objašnjava Vučkovic Šahović. „Pitanje postavljeno u emisiji nije bilo sugestivno – temu studenata u razgovor je spontano uvelo samo dete. Njegov iskaz bio je iskren, nenametan i dragocen upravo zato što pokazuje kako neka deca doživljavaju društveni kontekst.“

Smeju li novinari ovako?

Upravni odbor RTS-a smatra da novinari nisu smeli da objave ovaj deo detetovog odgovora.

„Novinari i po zakonu i po etičkom kodeksu rada imaju obavezu da sa pažnjom primerenom okolnostima rade svoj posao“, objašnjava Veljanovski. „Ako su okolnosti takve da to može da ošteti emisiju, da ona bude obesmišljena, onda su to okolnosti koje opravdavaju izbacivanje sadržaja. Ipak, ova izjava deteta nije proizvela neku štetu, ni po to dete ni po auditorijum ni po javni interes. To je tematika o kojoj bruji cela Srbija, nekako je i normalno da i deca čuju za to.“

Drugo mišljenje

Smatra se da je neetički dati samo jedno mišljenje u tekstu na temu o kojoj, kao u ovom slučaju, postoje oprečna razmišljanja.

Iako Veljanovski kaže da bi „isto tako bilo u redu da je dete reklo da blokade nisu dobre“, on objašnjava da ovo nije situacija u kojoj je novinar trebalo da traži i dete koje drugačije misli o studentskim protestima. I sama pomisao na to zvuči bizarno.

„Onda bi to bila kontrukcija, jer ovde nije reč o političkoj temi, već tome šta deca misle o društvu oko sebe“, govori on i kaže da bi „sve drugo bilo neka vrsta cenzure“.

Profesor Veljanovski ipak je zabrinut zbog načina na koji se govori o ovoj emisiji.

Tabloidna cenzura

Profesorka prava Nevena Vučkovic Šahović, koja se kroz karijeru specijalizovala za prava deteta, kaže da „mediji imaju odgovornost da glas dece učine vidljivim, da ih pitaju i da prenesu njihova mišljenja“.

„Napadi tabloida i pritisci na novinare obeshrabruju medije da deci daju prostor, čime se deca dodatno guraju u nevidljivost i šalje im se poruka da je njihovo mišljenje nevažno. Time ne samo da se uskraćuje njihovo pravo, već se deci i društvu uskraćuje mogućnost da razvijaju demokratsku kulturu i aktivno građanstvo“, govori Vučkovic Šahović.

Podseća i da je Srbija ratifikovala Konvenciju o pravima deteta, a njen član 12 jasno propisuje da svako dete ima pravo da slobodno izrazi svoje mišljenje o pitanjima koja ga se tiču i da to mišljenje bude uzeto u obzir u skladu sa njegovim uzrastom i zrelošću.

Bes zbog mišljenja deteta

I Rodoljub Šabić, advokat i nekadašnji poverenik za informacije od javnog značaja, napisao je na društvenim mrežama da „nekoliko dana mediji bliski vlasti ne prestaju da pišu o snimku iz dečije emisije ‘Važne stvari’ na RTS-u“.

On smatra da ostvarivanje „političkih ili participativnih prava deteta zajamčenih Konvencijom nije nikakva zloupotreba dece u političke svrhe“.

„Političke teme nisu rezervisane samo za odrasle i politički stavovi nisu relevantni samo kada ih iznose odrasli. Zloupotreba dece u političke svrhe je samo namerna, organizovana upotreba dece u događajima koji imaju stranački, odnosno propagandno politički karakter. A jedno pitanje, koje je sa obzirom na tok razgovora logično a nije ni malo sugestivno, u emisiji u svemu prilagođenoj uzrastu dece, to svakako nije“, naglašava Šabić.

Šabić kaže i da „razlog hajke kojoj svedočimo nije nikakva navodna zloupotreba deteta, već bes zbog sadržine odgovora na koji je dečak imao pravo“.

