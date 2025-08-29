Studenti u blokadi fakulteta u Srbiji potvrdili su na zvaničnom nalogu na društvenim mrežama da će se 1. septembra pridružiti srednjoškolcima u velikom protestu koji su najavili

Srednjoškolci u blokadi iz gradova širom Srbije, objavili su najavu protesta za 1. septembar pod nazivom „Srednjoškolci pamte – svi smo ispod nadstrešnice“.

Maturanti će prvog dana školske godine, uz podršku roditelja, dela nastavnika, ali i studenata u blokadi, održati komemorativnu šetnju povodom 10 meseci od pada nadstrešnice. U pojedinim školama su od direktora su tražili da taj dan bude nenastavan, odnosno neradan za sve, osim za prijem novih učenika – prvaka.

Studenti u blokadi su potvrdili svoje učešće na ovom protestu srednjoškolaca.

„Nećemo zaboraviti. Vidimo se“, napisali su studenti u objavi na Instagramu.

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Samoorganizovana grupa studenata – Blokada (@studenti_u_blokadi)

Izvor: Nova.rs