Spomenici kulture

25.септембар 2025. N. M.

Slučaj Generalštab: Saslušan Goran Vasić

Goran Vasić, vršilac dužnosti direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, osumnjičen da je falsifikovao dokumenta, saslušan je u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal

Veštačka inteligencija

25.септембар 2025. K. S.

Darknet: Platiš 50 dolara i dobiješ fejk video

Zamena lica za video poziv ili u čet aplikacijama, zamena lica radi verifikacije, prilagođavanje boje glasa i izraza lica - sve to može da se naruči na Darknetu