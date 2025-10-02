Grejanje

02.октобар 2025. B. B.

Beogradske elektrane: Počeli smo da grejemo trinaest dana pre roka

Iako je na sajtu Beogradskih elektrana jasno naznačeno da će „objekti će biti zagrevani danima za koje u zadnjoj prognozi prethodnog dana ili u prvoj prognozi tog dana Republički hidrometerološki zavod (RHMZ) prognozira srednju dnevnu temperaturu 12 stepeni Celzijusa ili nižu“, grejanja 2. oktobra u Beogradu nije bilo