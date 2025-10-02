Grejena sezona u Beogradu je počela, saopštile su Beogradske elektrane. Ipak, zbog kvarova, nisu topli radijatori u svim delovima grada

Svi toplotni izvori Beogradskih elektrana, 15 toplana i 16 kotlarnica, isporučuju toplotnu energiju, objavljeno je na sajtu elektrana.

Građani se mole da u prvim danima isporuke imaju strpljenja i da prijavljuju samo curenja iz instalacija i negrejanje celih zgrada, navodi se u saoštenja.

Te vrste kvarova je moguće prijaviti isključivo pozivom na broj telefona Servisnog centra grada Beograda 11-0-11, a apeluje se da to čine upravnici stambenih zajednica ili predsednici kućnih saveta, dodaje se u saopštenju.

Ipak nisu svi radijatori topli

Beogradske elektrane navodi da su zbog kvara na toplovodu na uglu ulica Jovana Rajića i Gružanske bez isporuke toplotne energije korisnci u rejonu Mileševske, Maksima Gorkog, Ustaničke i Grčića Milenka.

Ekipe za hitne intervencije su na terenu i čine sve da kvar bude otklonjen u najkraćem roku.

Izvor: FoNet

