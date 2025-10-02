Evropska unija
Otisci prstiju, fotografisanje na granici: Od 12. oktobra počinje postepena primena strožih pravila za ulazak u EU
Nova pravila ulaska u EU za građane koji nisu državljani njenih članica počinje 12. oktobra. Šta čeka građane Srbije
Grejena sezona u Beogradu je počela, saopštile su Beogradske elektrane. Ipak, zbog kvarova, nisu topli radijatori u svim delovima grada
Svi toplotni izvori Beogradskih elektrana, 15 toplana i 16 kotlarnica, isporučuju toplotnu energiju, objavljeno je na sajtu elektrana.
Građani se mole da u prvim danima isporuke imaju strpljenja i da prijavljuju samo curenja iz instalacija i negrejanje celih zgrada, navodi se u saoštenja.
Te vrste kvarova je moguće prijaviti isključivo pozivom na broj telefona Servisnog centra grada Beograda 11-0-11, a apeluje se da to čine upravnici stambenih zajednica ili predsednici kućnih saveta, dodaje se u saopštenju.
Ipak nisu svi radijatori topli
Beogradske elektrane navodi da su zbog kvara na toplovodu na uglu ulica Jovana Rajića i Gružanske bez isporuke toplotne energije korisnci u rejonu Mileševske, Maksima Gorkog, Ustaničke i Grčića Milenka.
Ekipe za hitne intervencije su na terenu i čine sve da kvar bude otklonjen u najkraćem roku.
Izvor: FoNet
Ideja o bendu "Bunt" rodila se iz želje da se višemesečnim protestima, koji su obeležili proteklih nepunih godinu dana, pruži dodatni podsticaj kroz umetničku i muzičku podršku
Grad koji je početkom godine nagrađen međunarodnom akreditacijom za očuvanje močvara sada dozvoljava da se u jezero Bager danima odlaže šut i otpad
Iako je na sajtu Beogradskih elektrana jasno naznačeno da će „objekti će biti zagrevani danima za koje u zadnjoj prognozi prethodnog dana ili u prvoj prognozi tog dana Republički hidrometerološki zavod (RHMZ) prognozira srednju dnevnu temperaturu 12 stepeni Celzijusa ili nižu“, grejanja 2. oktobra u Beogradu nije bilo
U 807 osnovnih i srednjih škola na teritoriji Srbije prijavljeno da su postavljene bombe, saopštio je MUP. Rad policije je u toku, nastava je odložena
