Iako je na sajtu Beogradskih elektrana jasno naznačeno da će „objekti će biti zagrevani danima za koje u zadnjoj prognozi prethodnog dana ili u prvoj prognozi tog dana Republički hidrometerološki zavod (RHMZ) prognozira srednju dnevnu temperaturu 12 stepeni Celzijusa ili nižu“, grejanja 2. oktobra u Beogradu nije bilo

Radijatori u beogradskim stanovima biće topli već u popodnevnim satima, saopštile su u četvrtak Beogradske elektrane uz opasku da je to preduzeće „13 dana pre zvaničnog početka grejne sezone počelo da isporučuje toplotnu energiju potrošačima“.

U saopštenju je navedeno da je bilo planirano da Beogradske elektrane od 1. do 9. oktobra obave funkcionalne probe sistema i provere rad toplotnih izvora, odnosno15 toplana i 16 kotlarnica, toplovodne mreže i predajnih stanica, ali da je zbog nižih temperatura to preduzeće započelo sa grejanjem u četvrtak, piše Tanjug.

Beogradske elektarne naglašavaju da je time ispunjena odredba Odluke o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu u kojoj je navedeno da će objekti potrošača biti zagrevani od 1. oktobra ukoliko srednje dnevne temperature budu 12 stepeni Celzijusa ili niže.

„Kada je hladno – grejte!“

„Naš stav je – kada je hladno – grejte!“, kaže za „Vreme“ direktor Centra za lokalnu samoupravu Nikola Jovanović.

On podseća da građani plaćaju grejanje preko cele godine.

„Plaćaju previše i toplane ostvaruju niz godina velike ‘profite’ koje uplaćuju u gradski budžet. Red je da se stanovnici Beograda koji plaćaju centralno grejanje ogreju kada temperatura padne ovako kao sada, čak iako nije 15. oktobar. Uostalom, to je i predviđeno propisima“, kaže Jovanović.

Centar za lokalnu samoupravu Nikola Jovanović

On ističe da bi direktor Beogradskih elektrana Vanja Vukić „trebalo da radi svoj posao, umesto što gostuje po televizijama da bi ogovarao studente“.

„Uostalom, odobreno mu je povećanje cene grejanja, koje po meni nije bilo opravdano. Od 60 toplana, 28 ih je predalo zahtev za promenu cene, a za samo sedam je taj zahtev i odobren, uključujući Beograd“, kaže Jovanović.

