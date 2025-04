Istraživanje

Želje građana i volja vlasti

foto: nenad mihajlović / tanjug TRAGEDIJA KOJA JE OTVORILA PANDORINU KUTIJU KORUPCIJE: Pad nadstrešnice u Novom Sadu

Učestala je praksa da se neobjavljivanje ugovora pravda stvarnim ili navodnim zahtevima firmi sa kojima država posluje. Nakon tragedije u Novom Sadu, dok vlast još uvek nije ušla u mod “svi studentski zahtevi su ispunjeni”, priča je bila drugačija – da su ugovori tajni, jer to navodno traži “kineska strana”. Nije ovo, naravno, prva vlast koja ugovora ogromna davanja iz budžeta bez namere da onima koji će sve to platiti predoči potpune informacije. No, i kada je tajnost neosnovana, ugovori se sa iznenađujućom lakoćom neodgovornosti jednostavno ne objavljuju. Trenutno je “tarifa” za objavljivanje dokumentacije o jednom projektu šesnaestoro mrtvih putnika i nekoliko stotina hiljada istrajnih demonstranata