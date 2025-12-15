Idu praznici, doba darivanja. A najvažnije što možete pokloniti sebi ili dragim osobama je vreme.

Da biste čitali ono što je bitno, „Vreme“ nudi čak 25 odsto popusta na polugodišnje i godišnje pretplate. Važi i za digitalno i za štampano izdanje.

Samo kliknite ovde i odaberite pretplatu. Upišite svoje podatke ili podatke osobe kojoj poklanjate „Vreme“.

Ako odaberete digitalnu godišnju pretplatu, jedan broj našeg nedeljnika dobijate za manje od 140 dinara, umesto redovne cene od 350.

Ako odaberete pretplatu na štampano izdanje, ono stiže pouzdano, poštom ili, u Beogradu, kurirskom službom.

Svaka pretplata je i prilog borbi „Vremena“ da odoleva u misiji nezavisnog novinarstva, bez režima, korporacija i tajkuna.

Akcija traje do 15. januara.