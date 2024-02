Da li će natrijum zameniti litijum

Velika baterijska trka

izvor: s&p global commodity insights; s&p global market intelligence

Očito je da natrijumske baterije imaju veliki potencijal da snize ukupne troškove skladištenja energije, one, zbog razlike u fizičkim karakteristikama natrijuma i litijuma, neće moći da imaju isti raspon primene koji imaju litijumske baterije. To svakako ne znači da one ne bi imale svoju karakterističnu tržišnu nišu, niti da u godinama pred nama neće postati ozbiljniji izazivač. Ipak, za sada, litijum i dalje vodi u velikoj baterijskoj trci