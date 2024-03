Afera ordenje

Nenad Konstantinović, advokat Slobodana Homena, kaže za “Vreme” da je za krađu ordenja saznao preko medija, te da ni on, a ni njegov klijent nisu primili nikakav zvaničan dopis od nadležnih institucija. Dodaje da mu je “neshvatljivo” da je do krađe uopšte došlo i da bi javnost do sada bila obaveštena. Na pitanje da li je kuća njegovog klijenta pretresena, Konstantinović kaže da jeste, ali da “nije pronađeno ništa”