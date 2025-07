Tek što je svanulo i kroz moravske vrbake tiho prostrujao prvi jutarnji povetarac, do seoske štamparije u blizini Čačka stigli su Tihi i Prle. Kakva simbolika – Vidovdan i ilegalni zadatak preuzimanja štampanog studentskog materijala koji će biti prebačen do Beograda i predat sutudentima Mašinskog fakulteta. Sve to mora biti odrađeno do podneva, na Vidovdan, […]