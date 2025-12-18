Intervju: Mirjam Goldin, politikološkinja

“Kada sam radila istraživanje o političkim procesima u Italiji, nisam razumela zašto je ta zemlja bila toliko korumpirana. Vrlo brzo sam otkrila da je razlog taj što je partija na vlasti to dopuštala. Ljudi na vlasti imali su interes da je održavaju. Političari su zaista profitirali od korupcije jer im je omogućavala da ostanu na vlasti. Oni zapravo nisu želeli da pomognu ekonomiji da se razvija jer nisu želeli integraciju na globalna tržišta. Znali su da će to biti previše konkurentno za njih”