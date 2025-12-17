„Novac građana Beograda troši se po političkom ključu – za mere koje donose brze političke poene i ličnu korist“, govori Nikola Radin, ekonomista i izvršni direktor organizacije „Beograd u pokretu“, za novi broj „Vremena“

„Grad Beograd na svakom koraku krši zakone“, tvrdi za Nikola Radin. On je ekonomista, koji zna kako stvari funkcionišu „iznutra“ jer je ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru, ali izvršni direktor organizacije „Beograd u pokretu”. Ova organizacija prati tendere u prestonici i često piše saznanja o njihovom nameštanju ili potencijalnim unosnim poslovima koje funkcioneri grada sklapaju sa novim ili sumnjivim firmama.

Radin u novom broju „Vremena“, koji je u prodaji od četvrtka, 18. decembra, govori kako je Beograd „postao prestonica favoritizma, korupcije i organizovanog privrednog kriminala ne samo Srbije, nego i čitavog regiona“.

Poskupeće komunalije od proleća

Na osnovu javno dostupnih podataka o prihodima, rashodima i postojećim obavezama, konzervativna procena Radina je da će se Grad Beograd u 2026. godini zadužiti najmanje 15 milijardi dinara, pri čemu kaže je gotovo izvesno da će taj iznos biti znatno veći.

„Potpuna slika postaje vidljiva tek kada se sagledaju sve dospele, ali i do sada prikrivene obaveze. Novi krediti se više ne uzimaju za kapitalne projekte koji stvaraju novu vrednost već da bi se pokrila tekuća potrošnja. Zbog ovakvog načina zaduživanja, građani već tokom drugog kvartala mogu da očekuju poskupljenje komunalnih usluga“, misli on.

Milioni i dva zaposlena

Jedan od najočiglednijih primera nameštenih tendera, o kojima njegova organizacija često izveštava, tvrdi Radin je višegodišnje iznajmljivanje kamiona koje koristi Gradska čistoća.

„Iako se svake godine nabavljaju nova vozila, paralelno se već treću godinu zaredom sprovode nabavke za iznajmljivanje kamiona. Do sada je za te poslove dogovoreno više od 900 miliona dinara, uz gotovo identičan scenario: jedan ponuđač i cena koja se od procenjene vrednosti razlikuje za manje od jedan odsto, što praktično isključuje postojanje realne konkurencije“, objašnjava.

Sličan obrazac, dodaje vidi se i u slučaju firme Begman Production, osnovane krajem 2023. godine, sa dva zaposlena, koja je za manje od godinu dana ostvarila rast prihoda od preko 1000 odsto, gotovo isključivo kroz poslove sa Gradom Beogradom.

