Zaposlenima u zdravstvu, i pored informacija u nekim medijima, nisu smanjenje plate, već im je zbog greške u sistemu za obračun zarada Iskra, samo umanjen iznos za prvi deo plate, a da li će im plate zaista biti smanjene znaće se tačno tek kada budu dobili i drugi deo plate, objasnili su „Vremenu“ sindikalni predstavnici zdravstvenih radnika.

U medijima se pojavila informacija da su zdravstveni radnici dobili akontaciju umanjenu za 6.000 do 10.000 dinara, a bilo je i navoda da se da se zaposleni plaše da pričaju o tome, da razmišljaju o obustavi rada na sat vremena i čak, ako se problem ne reši, o izlasku na ulicu.

„Priča nije kompletna“

„Mi nismo dobili zaradu za decembar, nego akontaciju. Uvođenjem Iskre, taj sistem obračunava onoliko dana koliko ste radili, i to u ovom slučaju izgleda manje, ali tek kada budemo dobili konačnu zaradu moći ćemo sa sigurnošću da tvrdimo da li nam je zarada manja ili nije. Objavljene su poluinformacije, priča nije kompletna dok ne dobijemo celu zaradu“, rekla je za „Vreme“ Radica Ilić, predsednica Sindikata medicinskih sestara i tehničara Srbije.

Ona je navela da je, da bi Iskra radila pravilno, neophodno da taj program dobije tačne podatke.

Dodala je da postoji mogućnost da neki obračunski službenik nije znao da unese podatke u Iskru, ali da je istotako moguće da neke glavne sestre, na primer, nisu vodile dobro evidenciju rada za praznike ili dežurstva vikendom, zbog čega su onda nastale greške u obračunu zarade.

„Ljudi nisu obučeni za rad u Iskri“

Radica Ilić je istakla da bi onda moralo da se kaže da je Iskra ubačena „nasumice, a ljudi nisu obučeni za rad u tom programu“.

Ona je podsetila da su medicinski radnici pre nekoliko meseci tražili od resornog ministarstva da organizuje javno slušanje na kojem bi obračunski službenici mogli da se upoznaju sa programom i edukuju se.

Umesto toga, istakla je, novi sistem je uveden „u hodu“.

„Prilagoditi Iskru zdravstvenim radnicima“

Predsednik Granskog sindikata zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost“ Zoran Ilić rekao je za „Vreme“ da su sindikati zdravstvenih radnika od ministarstava zdravlja i finansija zahtevali da se Iskra prilagodi zdravstvenom sistemu koji je drugačiji od ostalih sistema, kao što su obrazovanje i kultura.

Sve što je promenjeno, nekoliko meseci nakon tog zahteva, bilo je to da su se na listićima o zaradi pojavili neto iznosi.

I Zoran Ilić je naglasio da u sistemu u kome se zarada isplaćuje u dva dela neprestano dolazi do toga da Iskra umanji iznos prvog dela plate, a to se onda nadoknađuje prilikom isplate drugog dela plate. Pošto meseci imaju različit broj radnih dana, a zdravstveni radnici na to, za razliku od nekih drugih državnih službenika, imaju i dežurstva i rad vikendom, na platnim listićima su prilikom isplate prvog dela plate prikazivani različiti i neujednačeni iznosi u odnosu na prethodne mesece.

„Zbog toga su u četvrtak ministarstva zdravlja i finansija ekspresno doneli odluku da se od sada prvi deo plate isplaćuje bez ikakvih umanjenja i da bude 50 odsto zarade, a da se na drugom delu plate dodaju dežurstva i pripravnosti, kako bi se izbegle dosadašnje anomalije“, rekao je Zoran Ilić.

„Budu li plate manje – biće i tužbi“

On je dodao da sindikat i dalje insistira da se platni listić poboljša tako da svakom radniku može da bude jasno koliko je radio i kolika mu je plata.

I on kaže da će se znati da li su zdravstvenim radnicima u decembru zaista smanjenje plate tek kad bude isplaćen drugi deo plate.

„Ukoliko nam se neko javi da mu je umanjena čak i za dinar, jer je ministar rekao da plate neće biti umanjene ni za dinar – mi ćemo pokrenuti sudski spor“, rekao je Ilić.