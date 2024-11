„Očekujem tokom sutrašnjeg dana nove ostavke u Vladi i na drugim mestima, a siguran sam da će i nadležno tužilaštvo preduzimati mere u najkraćem mogućem roku“, kazao je Vučić na konferenciji za novinare.

Vučić je izrazio saučešće porodicama žrtava i rekao da će „država pomoći koliko je god to moguće“.

Na konferenciji u Palati Srbija, Vučić je naveo da „odgovornost ne može da se izbegne“.

„Nekada snosite moralnu i političku odgovornost i kada ste potpuno nevini i kada vas sve slučajno zadesi. Mora da postoji značajna odgovornost u krivično-pravnom delu“, rekao je Vučić i dodao da „15 ljudi u Novom Sadu nije poginulo svojom krivicom, već zbog toga što neko nije uradio svoj posao kako valja“.

Vučić je na konferenciji rekao i kako su „neki uspeli da zaustave Srbiju svojim strahom“.

„Danas ne možete da dobijete potpis nijednog državnog organa ni za šta… Svi učestvujemo u hajci i tražimo parče mesa“, rekao je Vučić.

On je naveo i kako je zbog tragedije u Novom Sadu odloženo otvaranje brze pruge Beograd – Subotica.

„Ispunićemo uslove za članstvo u EU do 2026.“

Vučić izjavio je da je novi strateški cilj vlade da ispuni sve kriterijume za članstvo u Evropskoj uniji (EU) do kraja 2026. godine.

Tokom obraćanja, Vučić je rekao da je to „ambiciozan zadatak“, podjednako kao projekat Ekspo 2027.

„Cilj je da do kraja 2026. ispunimo sve kriterijume za članstvo u EU. Ne kažem da ćemo 2026. ili 2027. ući u EU, to nije na nama, nego na Evropljanima, ali da mi ispunimo sve kriterijume. To je strahovito ambiciozan zadatak, jednako ambiciozan kao Ekspo, a ne mislim samo na gradilište Ekspo, već na sve ono što ću danas predstaviti“, kazao je Vučić.

Naveo je da je to bila jedna od tema sinoćnog sastanka vrha Srpske napredne stranke i da će uskoro i vlada i skupština „staviti u svoja dokumenta“ taj cilj i da će biti formiran tim koji će se baviti tim pitanjem.

Prvi na redu- velenaslednik i bankarka

Kako je ranije pisalo „Vreme“, prvi na listi za podnošenje ostavke je Tomislav Momirović, ministar trgovine i hotelijerski velenaslednik.

Sa njim u paketu je Jelena Tanasković, vršiteljka dužnosti direktorke Infrastruktura Železnice, bivša bankarka koju je u svet visoke politike i velikih para uveo Siniša Mali.

Ovo dvoje zbilja imaju „komandnu“ odgovornost u lancu javašluka i nameštenih tendera koji su, po svemu sudeći, koštali života 14 ljudi.

Ostavku podneo samo Vesić

Do sada, više od dve nedelje nakon tragedije, moralnu i političku odgovornost je preuzeo samo Goran Vesić, koji je dao ostavku na funkciju ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Goran Vesić je naveo tada da ostavku podnosi iz moralnih razloga i da „želi da ličnim primerom pokaže da u današnjoj Srbiji postoji moralna odgovornost zato što se tako strašna nesreća dogodila u resoru koji vodi“.

Nakon toga, premijer Srbije Miloš Vučević je najavio da će biti još ostavki.

„Mislim da bismo do kraja nedelje mogli imati nove vesti po tom pitanju. Nije to pitanje trke sa vremenom, neko ispunjavanje norme. Svakako, kada o tome govorimo, govorimo o kratkim vremenskim okvirima. Ove odluke se donose hladne glave i ne mogu da budu nošene emocijama, koje su svakako prisutne „, rekao je Vučević novinarima u Čajetini.

Ipak, obećanje koje je Vučević tada dao još uvek nije ispunjeno, a nedelja, čiji kraj je nosio sa sobom ostavke, uveliko je prošla.

Prema njegovim rečima, donošenje takvih odluka ne znači da se nešto tehnički „odrađuje“, već se donosi odluka po pitanju objektivne političke odgovornosti.

Vučević je pozvao Tužilaštvo da saopšti dokle se stiglo u istrazi.