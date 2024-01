Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pomenuo je u sredu incident u Banjskoj, na severu Kosova, praveći paralelu s poslednjim najavama naoružavanja Kosova, javlja portal KoSSev.

“Kažu u Banjskoj je bilo zolja, pušaka, ručnih, raketnih bombi… Pa čekajte, vi dovedoste Vurane, Džaveline, minobacače i ne znam šta sve – sve to dovedoste protivpravno. A vi ne odgovarate ništa. Može vam se”, rekao je Vučić tokom obilaska radova na obnovi kreativno-inovativnog centra Ložionica.

Odgovornost zbog krivičnih dela

Potvrdio je i da će oni koji su uhapšeni zbog incidenta odgovarati pred nadležnim organima jer su počinili određena krivična dela.

„To je posao nadležnih državnih organa. Da nađu koja su to tačno krivična dela i za to će biti gonjeni“, poručio je Vučić.

Dodao je da razmišlja o tome kada će se pokrenuti istraga za one koji naoružavaju Prištinu, jer to, naglasio je – rade protivpravno.

„Razmišljam kako da pokrenemo istragu za sve one koji naoružavaju takozvane Kosovske bezbednosne snage i sve ostale koji ih naoružavaju – suprotno Rezoluciji 1244. Ko krši povelju Ujedinjenih nacija, kako su to prekršili i kako se usuđuju da krše povelju UN-a i sve to što treba da urade, a da misle da nikada za to neće da odgovaraju“, izjavio je Vučić.

Šta se dogodilo u Banjskoj?

U oružanom sukobu u selu Banjska 24. septembra ubijen je jedan kosovski policajac i trojica napadača koji su bili naoružani i uniformisani.

Zaplenjena je velika količina oružja i vojne opreme čiju su vrednost kosovske vlasti procenile na pet miliona evra.

Kososvke vlasti su nakon sukoba kao organizatora i vođu terorističke grupe označili Milana Radoičića, potpredsednika Srpske liste, koji je posle podneo ostavku na tu funkciju.

Radoičić je preko svog advokata preuzeo odgovornost za događaje u selu Banjska.