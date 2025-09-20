Analiza

20.септембар 2025. Davor Lukač

Snaga nejedinstva: Drugačiji pogled na vojnu paradu

Dodik je zakasnio, ali mu je ipak oslobođeno mesto do Vučića, na paradi je izvedena pokazna vežba iako joj tu nije mesto, 50 posto vojnih sredstava je bilo iz prošlog veka – utisci su koje građani nisu imali prilike da čuju o najnovijoj vojnoj paradi u Beogradu

Državna cenzura

20.септембар 2025. Davor Lukač

Vojna parada: Kako je novinar “Vremena” postao „državni neprijatelj“

Novinaru “Vremena” koji trideset godina prati vojsku nije odobrena akreditacija za vojnu paradu “Snaga jedinstva”. Ali su svečane pozivnice zato dobili višestruko osuđivani kriminalci, ratni profiteri i dezerteri, ubice, penzionisani oficiri koji ratišta nisu videli, samozvani vojni analitičari i slične pojave