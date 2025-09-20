Briga o Republici Srpskoj i evropski put bile su teme Vučićevog govora na sednici Saveta za saradnju Srbije i Republike Srpske koja je održana odmah posle vojne parade

Posle vojne parade u Beogradu, održana je sednica Saveta za saradnju Srbije i Republike Srpske.

„Pod ogromnim pritiskom je bila RS u prethodnom periodu, pod ogromnim pritiskom predsednik Dodik i njegova porodica. Republika Srpska je prošla kroz težak period, a lakši nije pred njom. Bez obzira na težinu situacije sa kojom se RS bude suočavala uvek postoji neko na koga mogu da računaju. To je majka Srbija i Srbija će uvek biti uz svoj narod“, rekao je Aleksandar Vučić u govoru koji je većim delom posvetio priči da Republika Srpska može da računa na Srbiju u svakom trenutku.

Osim toga, rekao je i da će do kraja svog mandata i mandata Vlade Srbije zvanična politika ostati Srbija na evropskom putu i zamolio članove Vlade da se posvete evropskom putu Srbije snažnije i jače nego u prethodnom periodu, da poštuju sve naše saveznike i prijatelje.

Pomenuo je i Briselski sporazum i teorije zavere.

„Ne zato što sam ja budala, glup ili bezosećajan pa ne vidim šta nam se zbiva na Kosovu i Metohiji, ne vidim kako su me varali i lagali, ne mene, nego sve nas oko Briselskog sporazuma, oko nečega za šta su bili garant sprovođenja, a teški su pregovori, jezivo teški pregovori bili. Na kraju jednu jedinu stvar koju su obećali nisu ispunili“, rekao je Vučić.

On je rekao i da nije toliko glup da ne primeti kakve sve teorije zavere protiv Srbije kruže.

Izvor: Danas/FoNet