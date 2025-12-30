Ružić kritikuje SNS

O Đokoviću i protestima

30.decembar 2025. V.K.

Ružić: „Je li normalno da za Novaka u ovoj Srbiji nema mesta?”

„Je l’ normalno da u ovoj Srbiji nema mesta za jednog Novaka Đokovića“, upitao je bivši ministar Branko Ružić. I zaista, nosilac ovogodišnje nagrade Globe Sports Award za dostignuća u sportu kuju mu je uručio Kristijano Ronaldo i najbolji teniser svih vremena za režimske medije ne postoji

Unapređenje

30.decembar 2025. I.M.

MUP Srbije: Marko Kričak postavljen za načelnika UKP

Rešenjem direktora policije je za načelnika Uprave kriminalističke policije postavljen potpukovnik Marko Kričak. Dosadašnji komandant JZO proslavio se u javnosti optužbama da je hvatao demonstrante po ulicama. Pojedini studenti su ga optužili za mlaćenje i pretnje silovanjem