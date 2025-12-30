Iako su teme njegovih obraćanja uglavnom bile svedene na nekoliko oblasti – proteste, izbore, krizu, ekonomiju i međunarodnu politiku – predsednik Srbije Aleksandar Vučić se tokom 2025. javnosti obratio čak 411 puta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti 411 puta u 2025. godini, što je znatan porast u odnosu na prethodnu godinu, prenosi portal N1.

Kako je Crta navela za N1, Vučić se u ove godine na kablovskim i televizijama sa nacionalnom frekvencijom javnosti obratio čak 411 puta.

„Kod njega je ključno da se on pojavi, a to o čemu on priča je manje-više slično… Bez obzira na ovu godinu koja je krizna, njegove izjave se uglavnom svode na nekoliko tema. Ove godine to jesu uglavnom jesu bili protesti, izbori, reakcija na krizu, međunarodna politika i ekonomija”, kazala je ranije urednica Istinomera Miljana Rogač, dodajući da se predsednik u obraćanjima služi manipulacijama i da uvek ima „ima “dežurnog krivca”, dok sebe predstavlja kao „brižnog lidera koji sve rešava”.

Do oktobra, kako je pisala Nova.rs, predsednik je imao 300 obraćanja, što znači da se u poslednja tri ovogodišnja meseca obratio više od 100 puta.

Vučić se u 2024. godini javnosti obratio 322 puta, 89 puta manje nego ove godine, pokazao je izveštaj Istinomera, dok se u 2023. obratio 300 puta.

Izvor: N1 / Fonet

Veliki praznični popust na „Vreme“ – pretplate 25 odsto jeftinije do sredine januara. Poklonite pretplatu sebi ili nekom drugom, čitajte što je bitno.