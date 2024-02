Audijencija na Andrićevom vencu ovog ponedeljka krenula je od ranog jutra, kada su kod predsednika Vučića predstavnici liste „Politička borba Albanaca se nastavlja“, a onda i Ruske stranke.

Te dve manjinske liste – jedna prava, a druga lažna – su na decembarskim izborima osvojile po jedno poslaničko mesto.

Nastaviće se konsultacijama sa krupnijim partijama, a predstavnici liste „Srbija protiv nasilja“ i koalicije NADA najavili su da se neće odazvati predsedniku.

Vučić je ranije najavio da će posle konsultacija ove sedmice biti u stanju da odredi mandatara.

„Biće naravno i onih koji će da vam napišu pet saopštenja i deset izjava zašto neće da dolaze na razgovore. Sa svima koji žele da razgovaraju, obaviću neophodne konsultacije i posle toga ću biti spreman da odredim mandatara“, rekao je Vučić.

Čovek koji sam sastavlja ceduljicu

Prema Ustavu, predsednik države treba da sasluša predstavnike svih lista i dodeli mandat za sastav Vlade onome ko ga uveri da ima većinu.

U ovom slučaju je to puka forma, jer Vučić ionako sam bira mandatara.

U jednom nedavnom intervjuu je formalni predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević više puta rekao da ne zna ništa o podeli funkcija i da „Aleksandar“ tek treba da vidi neke stvari.

Kako je nedavno za „Vreme“ rekao politikolog Boban Stojanović, postoji uverenje da se cela Vlada sastavlja tako što „jedan čovek“ veče pred skupštinsku sednicu napiše imena na ceduljici.

Stojanović je rekao da je Siniša Mali jedini siguran, a mogao bi upravo on da postane premijer.

„Ako to bude Siniša Mali to će biti nagrada za lojalnost, nagrada za „čuvara kase“. Ali ne bi me iznenadilo ni da to bude Vučević, što bi bilo i logično jer je predsednik stranke koja je ostvarila najbolji rezultata na izborima.“

Vučić mora da razmišlja i o predsedničkim izborima

Kako je ocenio ovaj politikolog, Vučić po prvi put mora da razmišlja i par godina unapred, to jest ko će biti kandidat SNS-a na predsedničkim izborima 2027.

„Ne verujem da on od Miloša Vučevića može da napravi kalibar osobe koja može da ima ozbiljniji pozitivan rejting, bez obzira koliko ga Vučić vodio sa sobom i gradio od njega nekakvog naslednika. Ne bi me iznenadilo da Vučević bude premijer neko vreme, a da se onda pojavi neka nova osoba od koje Vučić mora da da napravi broj 2 u stranci.“

„Jer, prosto, neko će morati 2027. da trči trku za predsednika, a to neće biti Aleksandar Vučić“, rekao je Stojanović.